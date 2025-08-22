Prípad vraždy v Ružinove je čoraz desivejší! Nové DETAILY: Z toho, čo mala urobiť matka krátko pred činom, mrazí

BRATISLAVA – Prípad, ktorý zasiahol Slovensko, je čoraz hrozivejší. V bratislavskom Ružinove došlo ešte v utorok k požiaru bytu. Následne prišla strašná správa – dvom malým dievčatkám už záchranári nedokázali pomôcť, ich rodičia boli odvezení do nemocnice. Už v krátkom čase však začali na povrch vyplávať strašné skutočnosti. Nešlo totiž o žiadnu nehodu. Deti mala o život pripraviť mama Ivana. Z toho, čo tomu údajne predchádzalo, behá mráz po chrbte.
Denník Nový čas teraz prišiel s informáciou, že manželia Michal a Ivana si už dlhšie nerozumeli. Ivana mala byť z toho frustrovaná a nevidela východisko zo vzťahu. Dospelo to až do bodu, kedy sa rozhodla zabiť svoje dve deti. Predtým mala údajne svojim blízkym a manželovi poslať mail, v ktorom ich informovala o tom, čo sa chystá urobiť. Vysvetlila dôvody, ktoré ju k tomu viedli a chcela sa tiež rozlúčiť, keďže pôvodne sa plánovala zabiť aj ona sama.
Obe dcéry mala v osudný deň vziať do kúpeľne a vo vani im mala hlavy ponoriť do vody. Keď dievčatá vo veku 2 a 5 rokov pripravila o život, mala si podrezať žily, nezomrela však a tak sa mala pokúsiť ukončiť svoj život skokom z okna. Nenašla však odvahu. Rozhodla sa preto podpáliť byt a odišla do kaviarne. Tam mala povedať, aby zavolali sanitku, tá však medzičasom už na miesto nešťastia dorazila.
Otec Michal už po príchode z práce nemohol nič urobiť. Prevezený bol v šoku do ružinovskej nemocnice, matka skončila po čine na psychiatrii na Antolskej ulici, bola obvinená z vraždy a vo štvrtok prebehol súd, ktorý ju val do väzby. „Mestský súd Bratislava I vzal do väzby obvinenú I. F., a to z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak s tým, že rozhodnutie je právoplatné. Pre súčasný zdravotný stav prevezú ženu do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.