POSUN v prípade streľby v Partizánskom: Padlo OBVINENIE! Prehovoril brat zavraždenej tehotnej Karin (†20)

PARTIZÁNSKE - Pokojné sobotňajšie popoludnie sa v Partizánskom zmenilo nečakanú tragédiu. 20-ročný muž niekoľkými ranami zastrelil tehotnú Karin (20) a vážne zranil jej partnera Martina (38). Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu. Motív činu zatiaľ zostáva nejasný, k nešťastiu sa vyjadril brat obete.
V pokojnej štvrti Partizánskeho sa v sobotu popoludní odohrala šokujúca tragédia. Mladá 20-ročná Karin, ktorá bola v očakávaní, prišla o život po tom, čo na ňu 20-ročný mladík štyrikrát vystrelil. Jej partner Martin (38) utrpel vážne zranenia a skončil v nemocnici.
Detaily k prípadu priniesol Nový čas. Incident sa odohral na Bezručovej ulici, kde pár býval. Okolo 14. hodiny zazvonil pri ich dverách 38-ročný muž, ktorého Karin údajne poznala len z videnia. Keď otvorila dvere, muž bez varovania vytiahol zbraň a spustil paľbu. Karin, žiaľ, zomrela na mieste aj s nenarodeným dieťaťom. Martin, ktorý bol v tom čase v kúpeľni, sa pokúsil uniknúť, ale útočník ho postrelil do chrbta a ramena. Zraneného Martina previezli letecky do nemocnice v Martine. Polícia na udalosť rýchlo zareagovala a s pomocou špeciálnej jednotky zadržala podozrivého krátko po čine.
Brat obete bol na mieste činu medzi prvými
Rodiny obetí sú z celej tragickej udalosti v šoku a smútia. Karin mala v decembri porodiť a chystala sa na svadbu s Martinom. Jej brat, ktorý býva neďaleko, bol medzi prvými na mieste činu a opísal útočníka ako "veľmi divného" človeka. "Ona poznala toho muža, ktorý strieľal, ale len z videnia. Nič s ním nikdy nemala. Poznala aj jeho otca, s ktorým chodila venčiť psíkov," uviedol pre Nový čas s tým, že sa mu stále vracia výjav, ktorého bol svedkom. "Bol som tam prvý, bolo to niečo strašné. Jeho otec mal zbrojný pas aj zbraň. Určite mu ju zobral. Je to strašné, mali sa brať," dodal užialený brat.
Po útoku sa objavili špekulácie o možnom motíve súvisiacom s pracovnými vzťahmi, keďže Martinov otec vlastní veľkú obuvnícku firmu. Tieto tvrdenia však boli bratom obete aj rodinným právnym zástupcom vyvrátené a označili ich za nepodložené a nepravdivé. Právny zástupca oboch rodín zároveň požiadal verejnosť o zdržanlivosť pri šírení neoverených informácií a o rešpektovanie prebiehajúceho konania.
Muža, ktorý strieľal, polícia obvinila
Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti so sobotným (30. 8.) ozbrojeným útokom v Partizánskom 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Muža, ktorý sa mal dopustiť streľby, podľa nej ešte v sobotu policajti na základe intenzívneho pátrania zadržali, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ v najbližšom čase spisový materiál predloží dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného, o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," dodala Krajčíková.