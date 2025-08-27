Smutný príbeh: Krásna Ukrajinka utiekla pred vojnou do USA! Jej sen o novom živote sa skončil tragédiou

CHARLOTTE - Pred dvoma rokmi utiekla s rodinou z Ukrajiny, aby si v Spojených štátoch vybudovala nový život ďaleko od vojny. Namiesto bezpečia však našla tragický koniec. Iryna Zarutska, iba 23-ročná žena, bola v Charlotte v štáte Severná Karolína dobodaná a zomrela priamo na mieste útoku.
Brutálny útok v Charlotte
Polícia v Charlotte uviedla, že v piatok 22. augusta krátko pred 22. hodinou zasahovala pri hlásení útoku smrteľnou zbraňou. Iryna utrpela viacero bodných rán, záchranári jej už nedokázali pomôcť.
Podozrivý skončil v nemocnici
Ako hlavného podozrivého polícia označila 34-ročného muža, ktorý utrpel pri incidente menšie zranenia a bol prevezený do nemocnice. Po prepustení má čeliť obvineniu z vraždy prvého stupňa. Podľa denníka New York Post ide o bezdomovca so záznamom v registri trestov.
Nejasné miesto činu
Denník Charlotte Observer uvádza, že telo mladej ženy našli na adrese 1821 Camden Road. Miesto činu uzavrelo policajné pásmo, v okolí bol viditeľný vlak aj nástupište. Nie je však jasné, či k samotnej vražde došlo vo vlaku, na stanici alebo v jej blízkosti.
Útek pred vojnou sa skončil tragicky
Na portáli GoFundMe sa medzitým spustila zbierka pre rodinu obete. „Ira nedávno prišla do Spojených štátov, aby našla bezpečie a nový začiatok. Tragicky sa však jej život skončil príliš skoro,“ píše sa v odkaze darcov.
Mladá žena s vášňou pre umenie
Podľa nekrológu na jamesfuneralhomelkn.com emigrovala Iryna do USA v auguste 2022 spolu s matkou, bratom a sestrou. Opisujú ju ako talentovanú a zanietenú umelkyňu, ktorá milovala zvieratá. Jej sen o novom začiatku v bezpečnej krajine sa zmenil na krutý príbeh s tragickým koncom.