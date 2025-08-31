VRAŽDA v rodinnom dome na východe Slovenska: Krvavý konflikt matky a syna, ten sa polícii vzdal sám!

MATIAŠOVCE - V obci Matiašovce v okrese Kežmarok na východe Slovenska sa odohral krvavý záver víkendu. Muž tam v amoku počas hádky s vlastnou matkou konal skratovo a stala sa tragédia. Pri fyzickom násilí ju pripravil o život, pričom si neskôr zavolal políciu sám na seba.
Prípadom sa zaoberá redakcia televízie Markíza. Tragédia sa odohrala v rodinnom dome v obci Matiašovce v Prešovskom kraji v nedeľu na konci augusta.
Zúfalý syn potom podľa všetkého kontaktoval tiesňovú linku polície s tým, že po hádke zavraždil svoju matku. Ku všetkému sa rovno priznal.
Policajná hliadka podľa informácií televízie po príchode na miesto našla už len bezvládne telo ženy s bodnými poraneniami v oblasti krku a na jej tele. Muža polícia okamžite zadržala.
Správu budeme aktualizovať.