AKTUÁLNE Dráma v Senci: Muž sa vyhrážal partnerke smrťou a krompáčom zranil ďalšieho človeka

SENEC - Opustená budova železníc v Senci sa v piatok popoludní stala dejiskom brutálneho incidentu. Podľa informácií polície muž po hádke napadol svoju partnerku a vyhrážal sa jej zabitím. Situácia vyústila do ešte väčšej drámy, keď krompáčom zasiahol aj nič netušiaceho človeka.
Útok v opustenej budove
K incidentu došlo 29. augusta popoludní v priestoroch opustenej železničnej budovy. Podľa zistení sa partnerská hádka rýchlo zmenila na násilný útok. Muž mal svoju partnerku biť a zároveň jej hroziť, že ju pripraví o život.
Zasiahnutý náhodný človek
Agresor následne siahol po krompáči a zaútočil. Pri výpade zasiahol ďalšiu osobu, ktorá utrpela zranenie v oblasti krku. Zraneného previezli do nemocnice, no rozsah ani vážnosť poranení zatiaľ nie sú známe, uvádza portál tvnoviny.sk.
Vyšetrovanie ako pokus o vraždu
Polícia okamžite zasiahla a podozrivého muža zadržala. Celý prípad je vedený ako pokus o vraždu. Vyšetrovatelia teraz zisťujú všetky okolnosti krvavého incidentu.