Ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh nového Občianskeho zákonníka

Boris Susko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pripravuje návrh nového Občianskeho zákonníka. Jeho cieľom je okrem iného zmodernizovať občianske právo, prispôsobiť ho dnešným potrebám a zaviesť chýbajúce inštitúty. Rovnako aj zjednotiť podstatnú časť úpravy občianskoprávnych vzťahov, odstrániť duplicitu úpravy a presunúť úpravu z osobitných zákonov do Občianskeho zákonníka všade tam, kde to dáva zmysel. Vyplýva to z predbežnej informácie, zverejnenej na portáli právnych predpisov Slov-Lex.