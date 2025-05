Súviselo brutálne prepadnutie martinskej sudkyne s jej prácou? Manžel prehovoril o hrôze, ktorú prežili!

(Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, Getty Images)

Podľa medializovaných informácií boli muži ozbrojení a mali na hlavách kukly. Na mieste okamžite zasahovali policajné jednotky a spustili intenzívne pátranie. Očití svedkovia hlásili, že policajné hliadky prehľadávali autá na výjazdoch z Martina. Vo štvrtok už pred domom zavládlo ticho, no Nový Čas sa na mieste porozprával s manželom sudkyne.

Ten prezradil, že manželka má posttraumatickú stresovú poruchu, takže potrebuje pokoj. Na otázku, či prepadnutie mohlo súvisieť s povolaním sudkyne, uviedol, že si tým nie je istý. „Manželka je nadpriemerne výkonná sudkyňa, ale či to súvisí s jej prácou, to nevieme. Treba sa na to opýtať predsedníčky martinského súdu,“ povedal a zároveň dodal, že keby maliari, ktorých čakali prišli tak, ako sa dohodli, tak by sa to nestalo.

Manžel obete tiež poprel, že by mohlo ísť o tip od niekoho z jeho zubnej ambulancie. „Pozrite sa na náš dom, vidíte, že by vyzeral luxusnejšie ako niektorý v okolí? Nežijeme nad pomery, celý život sa živíme poctivou prácou a staráme sa o svoje bývanie, ale extra luxusom sa teda nepýšime,“ vyjadril sa.

Zadržali jednu osobu

Zviazanú sudkyňu našiel doma jej švagor, ktorý ju rozviazal a spoločne privolali políciu. Polícia v súvislosti s prípadom informovala, že bola zadržaná tretia osoba, ktorá mohla s útočníkmi spolupracovať. „V súvislosti so skutkom bola zadržaná tretia osoba, ale v tejto chvíli nie je možné podať nijaké informácie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Daniela Klocková. Útočníci, ktorí podľa zdroja z prostredia polície nehovorili po slovensky alebo používali nárečie, sú stále na úteku.

LÚPEŽNÉ PREPADNUTIE V OKRESE MARTIN ➡Dnes v ranných hodinách sme na linku tiesňového volania 158 prijali oznámenie o... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Wednesday, May 7, 2025

"Vykonaným šetrením bolo zistené, že došlo k lúpežnému prepadnutiu 60-ročnej ženy v rodinnom dome páchateľmi v kuklách, pričom jeden z nich mal mať zbraň," informovala ešte v stredu polícia. Ministerstvo spravodlivosti SR v tejto súvislosti potvrdilo, že minister Boris Susko je pripravený poskytnúť pomoc a zabezpečiť ochranu sudkyne.