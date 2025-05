VIDEO Minister apeluje na verejnosť: Ani rok po atentáte na premiéra sa agresia nikam nevytratila

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Instagram/matus_sutaj_estok)

BRATISLAVA - Agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám nezmizli zo spoločnosti ani rok po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Myslí si to predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Na ľudí apeloval, aby dávali pozor na to, čo hovoria, pretože zabíjať môže podľa neho aj slovo. Zároveň avizoval, že na rezorte vnútra chcú pripraviť zákon o boji proti nenávisti na internete.

„Veľké slová a osobné útoky priviedli spoločnosť pred rokom až k streľbe na premiéra. Ani po roku agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám zo spoločnosti nezmizli. Stále sú medzi nami a stále môžu prerásť do násilia, do streľby na kohokoľvek. Dávajme si pozor, čo robíme, čo hovoríme, ‚nehecujme‘, pretože aj slovo môže zabíjať,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.

VIDEO Vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka:

Minister vnútra sa zamýšľa nad tým, kam sa posunula spoločnosť rok po atentáte na premiéra (Zdroj: Instagram/matus_sutaj_estok)

Slovník plný nenávisti vyčítal najmä opozičným predstaviteľom. „Ani rok od atentátu v Handlovej sa, žiaľ, nezmenil opozičný slovník, práve naopak, mám pocit, že na námestiach sa ešte viac klame, zavádza a burcuje verejnosť,“ podotkol minister. Apeloval na opozíciu, aby používala viac uvážených slov. Hovoril o nebezpečenstve pri „hecovaní“ národa. „Aj ja mám na mnohé veci v politike iný názor, a to je úplne legitímne. Tento názor sa však vždy snažím prezentovať s úctou k človeku,“ poznamenal.

Šutaj Eštok hovoril aj o náraste nenávistných prejavov v online priestore. Mieni, že slová na internete môžu zabíjať a klamstvo s manipuláciou sú najrýchlejšou cestou k tomu, aby sa udalosť z Handlovej zopakovala. „A to v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť,“ deklaroval. Avizoval preto, že ministerstvo pripraví zákon o boji proti nenávisti na internete, ktorý bude inšpirovaný nemeckou legislatívou. „Bude chrániť všetkých, ktorí sa stanú terčom nenávistných prejavov, zastrašovania či šikany v online priestore. Internet už nebude bezprávnym miestom a nenávistné príspevky budú oveľa ľahšie odstrániteľné, páchatelia vypátraní a obete sa už nebudú musieť báť nekonečného dokazovania trestného činu pred súdmi,“ dodal.

Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.

Ministri sa zhodujú, že atentát nebol len útokom na človeka, ale i na spoločnosť

Minuloročný útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebol len útokom na človeka, ale na celý právny štát, demokratický systém, ako aj na hodnoty slobody, rešpektu a spolupatričnosti. Zhodujú sa na tom členovia vlády SR. Poukazujú aj na to, že verbálne útoky a šírenie nenávisti pokračujú, preto vyzvali na zmierenie.

„Útok na predsedu vlády nebol len násilným činom voči jednému človeku, bol otrasom základov našej demokracie, útokom na hodnoty slobody, rešpektu a spolupatričnosti, na ktorých stojí naša spoločnosť,“ napísala na sociálnej sieti podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Táto tragédia nám podľa nej nastavila zrkadlo. „Pripomenula nám, že ako spoločnosť potrebujeme kultivovať verejný priestor, vážiť si silu slova a odmietnuť jazyk nenávisti. Slová môžu spájať, ale aj hlboko zraniť. Dnes je čas na krok k zmiereniu. K zodpovednosti a k obnove dôvery. K úcte k druhému, aj keď má iný názor,“ dodala.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že tento čin bol vyústením rokov urážok, podnecovania nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. Označil ho za jav, ktorý niektorí politici nielen tolerovali, ale vedome živili. „Verbálne útoky a šírenie nenávisti, žiaľ, stále naberajú na sile aj na sociálnych sieťach niektorých politikov, ktorí sa neštítia šíriť klamstvá,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý) vyzval nezneužívať túto hroznú udalosť na prehlbovanie nenávisti, ale poučiť sa z nej a urobiť všetko pre to, aby sa nikdy neopakovala. „Nebol to atentát iba na neho, ale na každého, kto verí, že spory sa majú riešiť diskusiou a že nenávisť nepatrí do verejného života,“ napísal na sociálnej sieti.

„Nemôže sa stať akousi normou, že ak nesúhlasíme s vyjadreniami či rozhodnutiami iných, tak sa bude po nich strieľať. Sloboda názoru, aj politického, je základom každej demokratickej spoločnosti,“ skonštatoval na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Tvrdí, že opozícia a ani niektoré „opozične spriaznené médiá“ sa neštítili v šírení nenávisti alebo konšpirácií voči osobe premiéra, prípadne koalície, pokračovať aj ďalej. „Organizovanie protestov opozíciou sa stalo ich rituálom. To prispelo k ďalšej eskalácii napätia v spoločnosti a, žiaľ, ani po roku sa situácia nezlepšila,“ myslí si Kamenický. Ocenil, s akým nasadením a rýchlo sa Fico po atentáte vrátil do pracovného života.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pripomenul, že agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám nezmizli zo spoločnosti ani rok po atentáte. „Robert Fico, som nesmierne rád, že si tu, že si medzi nami," poznamenal na sociálnej sieti minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).