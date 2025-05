Neuveríte, koľko nákupov spravili Slováci minulý rok v Kauflande: V budúcnosti chystá tieto novinky

Kaufland oslavuje 25 rokov na Slovensku

BRATISLAVA - Slovenský maloobchod sa za posledné štvrťstoročie výrazne zmenil. Vo veľkej miere sa o to pričinil aj Kaufland.

Od otvorenia prvej predajne v Poprade v roku 2000 sa postupne vypracoval na jedného z lídrov trhu. V súčasnosti má obchodný reťazec po celej krajine 84 predajní, zamestnáva viac než 8 200 ľudí a aktívne spolupracuje s viac ako 500 slovenskými dodávateľmi.

Desiatky miliónov nákupov

Za 25 rokov Kaufland investoval do výplat zamestnancov na Slovensku takmer miliardu eur. V rovnakom období neustále rozširoval aj sortiment, zavádzal moderné technológie a podporoval rozvoj regiónov prostredníctvom spolupráce s domácimi výrobcami aj investíciami do komunít. Pre predstavu, len vlani uskutočnili zákazníci na Slovensku viac ako 84 miliónov nákupov! A to už je naozaj obrovské číslo.

„Prišli sme s jasnou víziou – ponúknuť zákazníkom široký sortiment a výhodné ceny. Dnes môžeme povedať, že sa nám podarilo stať sa spoľahlivou súčasťou ich každodenného života,“ zhodnotil pri príležitosti jubilea Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland.

Reťazec dlhodobo podporuje domácich výrobcov a pestovateľov (Zdroj: Kaufland)

Významný prínos pre domácu ekonomiku

Podľa nezávislej analýzy vytvoril Kaufland v obchodnom roku 2023 ekonomickú hodnotu 1,9 miliardy eur. To predstavuje približne 1,6 % slovenského HDP. Silné ekonomické prepojenie potvrdzuje aj spolupráca s domácimi dodávateľmi. Len za posledné tri roky zaplatil Kaufland slovenským producentom za ich produkty viac než 2,2 miliardy eur.

Príkladom úspešného partnerstva je spoločnosť McCarter, ktorá reťazec zásobuje už od jeho vstupu na trh. Kaufland však aktívne podporuje aj menších producentov. V roku 2018 predstavil privátnu značku K- Z lásky k tradícii, ktorú tvorí viac než 120 produktov od lokálnych výrobcov. Významné sú tiež jeho aktivity v ekonomicky slabších regiónoch – napríklad v Prešovskom kraji bol pozitívny dopad reťazca vyčíslený na 186 miliónov eur.

Modernizácia a inovácie stále pokračujú

Kaufland za posledných 10 rokov investoval aj do modernizácie nákupného procesu. Prvú samoobslužnú pokladnicu predstavil už v roku 2016 (dnes tvorí 56 % nákupov). V roku 2022 zaviedol službu K-Scan, ktorá je dostupná vo viac ako 70 predajniach a jeho vernostný program Kaufland Card využívajú takmer dva milióny Slovákov.

Dôraz na udržateľnosť dokumentuje predajňa v bratislavskej Záhorskej Bystrici, ktorá bola otvorená v roku 2023. Ide o prvú drevenú predajňu postavenú podľa štandardov BREEAM Excellent v strednej a východnej Európe. Dve zelené strechy znižujú teplotu v interiéri, inovácie ako fotovoltické panely znižujú spotrebu energie až o 20 % v porovnaní s inými prevádzkami.

Kaufland má významný prínos pre domácu ekonomiku

Projekty, ktoré poznáte

Popri obchodných aktivitách sa Kaufland dlhodobo venuje aj podpore komunít. Program Čerstvé hlavičky zabezpečuje ovocie a zeleninu do materských a základných škôl, pričom doteraz ich deťom daroval takmer tisíc ton.

Rovnako sa reťazec zameriava na podporu zdravého životného štýlu mládeže prostredníctvom budovania multifunkčných ihrísk – K Parkov. Doteraz ich na Slovensku postavil 21 a v investíciách plánuje pokračovať.

Významným partnerom je tiež Slovenský Červený kríž. Vďaka dlhoročnej spolupráci sa podarilo rozšíriť terénne sociálne služby do ďalších regiónov Slovenska a zorganizovať zbierky potravín, ktoré doteraz pomohli tisícom rodín v núdzi.

V budúcnosti budeme nakupovať rýchlejšie a pohodlnejšie

Aj po štvrťstoročí si Kaufland kladie za cieľ zostať silným partnerom pre všetkých – spotrebiteľov, zamestnancov aj dodávateľov. „Našou ambíciou je byť moderným obchodom budúcnosti a miestom, ktoré bude pre nákupy zákazníkov prvou voľbou,“ hovorí Sven Reinhard.

Predajca potravín plánuje využívať inteligentné váhy na ovocie a zeleninu, ktoré za pomoci umelej inteligencie rozpoznajú tovar za vás. Vďaka tomu bude nakupovanie ešte rýchlejšie a najmä pohodlnejšie.

Vďaka reťazcu už u nás vyrástlo 21 multifunkčných ihrísk, ďalšie pribudnú aj tento rok (Zdroj: Kaufland)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Kauflandom.