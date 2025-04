Ohrozí mladý Kaliňák vládu? Nová hra s ohňom, chcel by spojiť hlasovanie o transakčnej dani s dôverou kabinetu

Kaliňák vyslovil hypotézu, že by mohli spojiť hlasovanie proti trasakčnej dani s dôverou vláde. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ohrozí nová stratégia samotnú vládu? Pri potrebe zachovať určitý postoj k zrušeniu či nezrušeniu transakčnej dane vznikajú v koalícii rôzne spory. Ten aktuálny vedie proti ministrovi financií šéf SNS Andrej Danko. Najradšej by transakčnú daň zrušil celú, no rezort odpovedá finančným výpadkom pri konsolidácií. Do tohto boja nečakane vstúpil europoslanec a poradca premiéra Roberta Fica Erik Kaliňák (obaja Smer-SSD). Už otvorene hovorí o spájaní hlasovania o dani s dôverou vláde!

archívne video

Minister financií o transakčnej dani (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kaliňákove slová o transakčnej vzbudili pozornosť v momente, keď zazneli v upútavke na diskusnú reláciu Král na ťahu v televízii TA3. Prehovoril tak v čase, kedy spomínaný Danko označil transakčnú daň za "experiment" a stresujúcu pre občanov a živnostníkov.

Práve živnostníkom a firmám do 100-tisícového ročného obratu by Danko chcel povoliť uzdu a pozmeňujúcim návrhom na májovej schôdzi prispieť k parciálnemu ukončeniu vymáhania tejto dane. Sám jeho klub však za ňu pred niekoľkými mesiacmi hlasoval, čo mu dodatočne pripomenul (aj všetkým koaličným kritikom) minister Ladislav Kamenický zo Smeru.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do konfliktu sa svojsky vložil Kaliňák mladší

Práve v tejto atmosfére sa rozhodol prehovoriť synovec Roberta Kaliňáka, ktorý z pozície vedúceho zboru poradcov premiéra predniesol návrh, aby sa možné hlasovanie o zrušení transakčnej dane spojilo s vyslovením dôvery vláde.

Erik Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ak to pôjde vážne a nebude to chcieť riešiť na koaličných zasadnutiach (...) a bude to chcieť hrať na tvrďasa v parlamente, tak si myslím, že to hlasovanie možno spojíme s dôverou vláde," povedal Erik Kaliňák.

Liberáli od Gröhlinga Kaliňákovo uvažovanie vysmiali

Po slovách Erika Kaliňáka sa na nich s úsmevom pozastavila strana Sloboda a Solidarita, ktorá priamo ironizovala uvažovanie šéfa premiérových poradcov. "To znamená, že by Robert Fico donútil všetkých poslancov koalície hlasovať za dôveru vláde a zároveň za Dankov návrh, ktorý nechce, aby prešiel. Alebo by padla vláda. Dámy a páni, šéf poradcov premiéra Fica, Erik Kaliňák!" zareagovala opozičná strana.