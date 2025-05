Danko si nebral servítku pred ústa: Európska únia skapína, bude z nej skanzen! Spomenul aj Šefčoviča

(Zdroj: TASR/AP/Omar Havana, Topky/Ramon Leško)

Andrej Danko otvorene tvrdí, že EÚ je na pokraji kolapsu. Podľa jeho slov je cenový šok na trhu s energiami kľúčovým faktorom, ktorý tlačí občanov na hranicu existenčného minima a znevýhodňuje európske podniky. K súčasnej energetickej a priemyselnej kríze v EÚ podľa neho prispieva slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorého už v minulosti kritizoval a vyzval na jeho odvolanie. „Kto je najväčší líder zelených tém v Európskej únii, miláčik to Roberta Fica. Maroš Šefčovič. On má na starosti zahraničný obchod,“ povedal Danko vo videu na sociálnej sieti.

Štátne dotácie podľa Danka iba maskujú skutočný dopad a financujú sa úvermi od EÚ. „Európska únia, prepáčte, skapína. Európska únia bude o chvíľu fakt len skanzen. Odchádzajú fabriky, krachujú automobilky. Prečo krachujú? Lebo sú problémy s cenami energií. Ceny na Slovensku nerastú zásadne kvôli transakčnej dani. Rastú preto, že tu už ľudia nevládzu platiť energie,“ uviedol.

Andrej Danko si nebral servítku pred ústa (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

"A to sa ešte domácnosti dotujú. Lebo keby teraz máte príjem tisíc eur v čistom, platíte hypotéku 500 eur a mali ste ešte za plyn platiť 400 eur, tak tí ľudia by zobrali vidly a všetkých, ktorí vládnu alebo sú v parlamente, by vyniesli. Preto štát dotuje. Na to vám požičia Európska únia peniaze, aby ste tých ľudí vlastne klamali, lebo vy im dotujete energie a Európska únia sa rúti do pekla,“ pokračoval Danko.

Priemysel uteká do Ázie

Jeho kritike neunikli ani európski lídri, ktorých Danko obvinil z odtrhnutosti od reality. „A čo chcete od takého lídra ako Macron? Videli ste tú jazdu vlakom? Videli ste, ako sú tí ľudia odtrhnutí od reality? Oni žijú v úplnej bubline, v západnej únii. Tá únia naozaj žije na tenkých nohách. Toto bude len skanzen, turistická destinácia. Všetky fabriky, hlinikárne, železiarne, to všetko bude v Indii, v Číne a Európska únia prvé čo pocíti prúser budú automobily,“ varuje Danko.