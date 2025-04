Dankovi stúpa adrenalín: Robert Fico žije v bubline, Smer je opitý mocou a nebudeme pri ňom politicky ZOMIERAŤ!

Koaličné škriepky pokračujú a Danko ostro vyjadruje svoju nespokojnosť s konaním Fica. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Aj keď sa na prvý pohľad koalícia Roberta Fica zastabilizovala, niektoré konflikty a vzájomné politické nesúhlasy v jej vnútri naďalej tlejú. Z času na čas o nich niekto prehovorí verejne a tentokrát to bol šéf národniarov Andrej Danko, ktorý nie je úplne spokojný s krokmi predsedu vlády. Podľa neho iné koná v zahraničí a iné vraví doma, no neskončil len pri tom. Negatívny názor na niektoré jeho kroky vyjadruje aj v kontexte výkonu jeho vlastnej politickej strany, ktorú sa evidentne snaží v očiach voličov posilniť. Danko pritom volí veľmi ostrý slovník aj voči šéfovi Smeru-SSD.

Predseda SNS svoju nespokojnosť vyjadril v relácii Téma dňa v televízii TA3. "Ak by som mal takú moc, ako má v tomto národe Robert Fico, tak by som sa v mnohom pozeral na Viktora Orbána," začala Danko s tým, že práve maďarský premiér je človekom, od ktorého by sa mohol Fico "učiť". Myslel to predovšetkým pri momentoch, že "to, čo vyhlási aj vykoná".

Bratríčkovanie sa s Borisom Kollárom a Viktor Orbán ako vzor

Danko tým narážal aj na rozdielne hlasovania na pôde OSN, kde sa napríklad hlasovalo o tom, že Rusko je agresorom voči Ukrajine. "Robert Fico je tvrdý na koalíciu a je mäkký na Matoviča, Sulíka, Kollára," zopakoval Danko jeho známu tohtotýždňovú kritiku, pričom opätovne zdôraznil, že sa Fico údajne má tajne stretávať s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. "To nie je možné, aby sa bratríčkoval s Borisom Kollárom, a nie je možné, aby hovoril, že my bojujeme o politické prežitie," skonštatoval Danko, ktorý povedal, že Fico je dokonca za roky 2016 až 2020 jeho "politickým dlžníkom". "Viktor Orbán sa vie správať aj ku svojim koaličným partnerom, to sa Robert Fico ešte nenaučil," uštedril Danko šéfovi Smeru ďalší úder.

"Ako sa tu môžeme tváriť, že Matovič sa nám smeje z televízie, že Sulík si na Instagrame s úsmevom varí, že Kollár (šéf hnutia Sme rodina, pozn. red.) si chodí na kávu k Ficovi?" spýtal sa Danko v relácii. "Fico asi nepochopí, že má inak konať, kým nezačneme aj my inač komunikovať..." vyhlásil šéf koaličnej SNS, pričom sa ho dotkli Ficove slová o tom, že SNS vraj bojuje o politické prežitie.

Žije v bubline, niekedy je to ako hrach na stenu hádzať

Danko sa tiež posťažoval na to, že si Fico údajne viacerých partnerov drží od tela a čoraz viac sa izoluje. "Ja som s Robertom Ficom politicky prežil 10 rokov. V roku 2016 som mu podal ruku. Je to človek, ktorý sa blíži k dôchodkovému veku. Snažil som sa mu pomáhať aj vo chvíľach, keď padol a potopil ho Béla Bugár a tiež v momente, keď chcel, aby som podporil Petra Pellegriniho, od 2020 som bol na každej demonštrácii," zhrnul svoje podporné kroky pre Fica Danko.

Vek nezastaví, čím je starší, tým je Fico viac uzavretý

"Akoby nechcel pochopiť, že nezastaví čas a že v mnohých veciach musí byť tvrdší. Ja som sa snažil s ním rozprávať denno-denne. Niekedy mám pocit, že je to ako hrach na stenu hádzať. Niekedy mám pocit, že čím je starší, tým je uzavrenejší," posťažoval sa predseda SNS.

"Maďari narozdiel od našej vlády, čo povedia - to dodržia. Naša vláda jedno rozpráva a druhé robí," neudržal sa už v istej chvíli Danko, keď prišla opäť reč na zahraničnopolitické smerovanie krajiny. "Mnohí sa pýtajú, prečo sa Fico nepridá na stranu Babiša a Orbána. Prečo opäť Fico hrá na všetky strany a na konci dňa ešte navrhne Maroša Šefčoviča za eurokomisára? Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ide o človeka, ktorý tu narobil prúsery, greendeal. Ide dneska o symbol neschopnosti rokovania Európskej únie s USA, však to je vidno, aký je neschopný," udrel si aj do Šefčoviča Danko.

Smer je opitý mocou, nebudeme pri ňom politicky zomierať

To, čo Danko vyčíta tejto koalícii, je uzavretosť. "Mali sme za celú dobu asi osem koaličných rád. Najprv sme museli riešiť trestný zákon, bolo sa treba zaoberať prezidentskými voľbami... Robert Fico potom prežil atentát a vytrpel si. Ale ja sa snažím aj tou svojou kritikou povedať 'Haló, Robert, počúvaj, my musíme bojovať, lebo ak si moc neudržíme, potom si ju nezaslúžime'," vyspovedal sa Danko.

Predseda národniarov v závere svojho rozhovoru ešte šliapol na plyn. "Poviem to dneska v tejto relácii. Smer je opitý mocou a myslí si, že nikoho nepotrebuje, tak to je. Rozhodol sa tak, ako som to popísal v tom svojom liste. Rozhodol sa spolupracovať s každým, kto má poslanecký mandát. Nerešpektuje politické strany. (...) Nebudem pri Robertovi Ficovi politicky zomierať. Už stačilo. Raz som to už zažil 2016 až 2020 a teraz začneme robiť mnohé veci inak. Mám toho naozaj dosť, ja vládu nerobijem, ale budem veci hovoriť nahlas, pretože ľudia nevedia, čo sa deje na koaličných radách," pragmaticky zhodnotil situáciu na záver debaty Danko s tým, že by si prial "kameru na koaličných radách", aby vraj ľudia videli, kto za nich ako bojuje.