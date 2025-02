Agrorezort chce vládu o africkom more informovať už len dvakrát ročne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vláda by mala byť o výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v SR informovaná už len dvakrát ročne, a to do konca mája a do konca novembra. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorý by v stredu (26. 2.) mala schváliť na svojom rokovaní vláda. Od októbra 2022 doteraz je vládny kabinet informovaný o AMO kvartálne, v termíne do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra a do 31. decembra.