Vláda sa opäť stretla! Dočasné útočisko bude Slovensko poskytovať do 4. marca 2026: O čom ešte rokujú?

"V prípade, ak budú pretrvávať dôvody na dočasnú ochranu, Rada EÚ na návrh Európskej komisie dočasnú ochranu predĺži aj po 4. marci 2026," uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo.

Slovenská republika začala s poskytovaním dočasného útočiska po vypuknutí vojny na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom veľkého množstva osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom do krajín Európskej únie ako jeden z prvých európskych štátov. Neskôr sa zjednotilo poskytovanie dočasného útočiska vrátane jeho časového rámca s poskytovaním dočasnej ochrany podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady Európskej únie.

Schválili periodický plán prípravy štátnych orgánov na úseku obrany štátu

V porovnaní s predchádzajúcimi plánmi prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu zahŕňa aktualizovaný plán aj aktivity prípravy miestnych orgánov štátnej správy. Upozorňujú na to predkladatelia Plánu prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu na rok 2025 a výhľadovo na rok 2026. Materiál v stredu schválila vláda.

Predkladatelia dokumentu v dôvodovej správe upozornili, že vývoj bezpečnostného prostredia zvyšuje nároky na obranyschopnosť SR, vrátane kvality riadenia obrany štátu. "Zvyšovať ju pomáha aj príprava orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu," dodali. Priblížili, že príprava sa vykonáva vo forme odborných seminárov a tematických cvičení. SR ako členský štát NATO pri tom využíva aj cvičenia tejto organizácie.

"Odborné semináre sú priestorom na prezentovanie informácií a diskusiu, ktoré reflektujú komplexný prístup k zabezpečovaniu obrany štátu, budujú spoločné povedomie o stave vecí a riešeniach a prehlbujú interpersonálne odborné kontakty," vysvetlili predkladatelia. "Cieľom prípravy orgánov štátnej správy je zvýšiť odbornú pripravenosť jej personálu, prispieť ku koordinovanému pôsobeniu prvkov systému obrany štátu i aplikovaniu komplexného prístupu k zabezpečovaniu obrany štátu," zdôraznili. Okrem navrhovaných aktivít na najbližšie obdobie materiál sumarizuje a hodnotí aktivity prípravy orgánov štátnej správy na plnenie úloh obrany štátu vykonané v roku 2024.

Modernizácia úseku Poprad Tatry - Vydrník je strategickou investíciou

Investičný projekt Modernizácia traťového úseku Poprad Tatry - Vydrník bol určený za strategickú investíciu. Zahŕňa aj výstavbu nového tunela Španí háj, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda. "Cieľom projektu je zvýšiť technickú úroveň a použiteľnosť železničnej trate, zabezpečiť interoperabilitu subsystémov, splniť medzinárodné štandardy AGC a AGTC, a tým zvýšiť kapacitu železničnej siete, skrátiť jazdné doby, zlepšiť komfort cestovania, minimalizovať dosah dopravy na životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť vlakovej prevádzky," uviedol predkladateľ.

Modernizácia trate sa týka 14,217 kilometra dlhého úseku Poprad Tatry - Vydrník a zahŕňa úpravu železničného spodku a zvršku, výstavbu nového tunela Španí háj, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní. Dôjde aj k úprave zastávok a výstavbe nových dopravní vrátane výhybní Letanovce, Gánovce a Hozelec. Bezpečnosť a efektivitu dopravy má zabezpečiť nový komunikačný a zabezpečovací systém. Celkovo bude na projekte realizovaných 56 stavebných objektov "Súčasťou projektu je aj rozšírenie cesty I/66 v Poprade na štvorpruhovú komunikáciu v dĺžke 737 metrov, čo zahŕňa výstavbu nových odbočení, svetelnej signalizácie, autobusových zastávok, chodníkov a protihlukového oplotenia," dodal predkladateľ.

Investícia bude financovaná z Kohézneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027 a kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Na realizáciu stavebných prác bola uzavretá zmluva v rozsahu 442,7 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Výstavba by sa mala začať vo februári tohto roka a ukončená by mala byť v novembri 2028.

Agrorezort chce kabinet o africkom more informovať už len dvakrát ročne

Vláda by mala byť o výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v SR informovaná už len dvakrát ročne, a to do konca mája a do konca novembra. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorý v stredu schválila na svojom rokovaní vláda. Od októbra 2022 doteraz je vládny kabinet informovaný o AMO kvartálne, v termíne do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra a do 31. decembra. "Od začiatku poľovníckej sezóny 2024/2025, teda od 1. marca 2024, sa k 31. decembru minulého roka lov diviačej zveri oproti uplynulej poľovníckej sezóne znížil o 15.742 kusov (ks), čo predstavuje pokles o 29,7 %. Pravdepodobne je to ovplyvnené zvýšeným lovom v predchádzajúcich rokoch aj z dôvodu vplyvu finančnej motivácie prostredníctvom tzv. zástrelného," vysvetlil agrorezort.

Pozitívom podľa MPRV je, že hustota diviačej zveri (ktorá je prenášačom AMO, pozn. TASR) sa znižuje, a to aj v rizikových oblastiach, na požadovanú úroveň 0,5 diviaka na kilometer štvorcový (km2) a početnosť diviačej zveri klesá. Takisto sa podľa agroministerstva medziročne znížil úhyn diviačej zveri. "Pokles stavov diviačej zveri ku koncu mesiaca december 2024 (lovom a úhynom) predstavoval 37.927 ks," spresnilo MPRV. "V dôsledku stabilizácie situácie ohľadom stavov diviačej zveri a zníženej frekvencie pozitívnych prípadov na AMO u ulovenej aj uhynutej populácie a na základe nízkych rozdielov medzi údajmi v informáciách predkladaných štvrťročne, ako aj z dôvodu zníženia administratívnej záťaže vlády SR navrhujeme predmetnú informáciu predkladať na rokovanie vládneho kabinetu polročne, v termíne do 31. mája a do 30. novembra," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.