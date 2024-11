Ministerstvo životného prostredia čelí ďalšej kritike: Cez zimu chcú na Slovensku odstrániť desiatky vlkov

(Zdroj: TASR - Milan Kapusta)

BRATISLAVA - Vlka dravého bude opäť možné loviť na základe stanovených kvót. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa má vlk dravý preradiť zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov. Už cez zimu by tak mohlo byť odstránených 74 jedincov. To ostro kritizujú iniciatíva My sme les i Nadácia Aevis, ktoré Ministerstvo životného prostredia vyzývajú, aby stiahlo návrh vyhlášky z legislatívneho procesu.