V stredu zasadali predstavitelia vlády: Toto sú návrhy, na ktorých sa zhodli

"Stanovuje základné podmienky a vytvára predpoklady pre udržateľný územný rozvoj Slovenskej republiky a jej regiónov s určením rámcových požiadaviek štátu z hľadiska ochrany, obnovy a tvorby krajiny, ochrany prírody, zachovania a rozvíjania historického a kultúrneho dedičstva, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, obrany a bezpečnosti štátu a z hľadiska dodržania medzinárodných záväzkov v oblasti životného prostredia a územného rozvoja," uvádza sa v predkladacej správe.

Hlavným cieľom územného rozvoja štátu je podľa zverejneného materiálu systematicky a nepretržite vytvárať podmienky pre udržateľný rozvoj štátu tak, aby územie bolo využívané efektívne, bezpečne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné, historické a kultúrne dedičstvo, ochranu a kvalitu životného prostredia a kvalitu života obyvateľov.

Koncepcia má tiež zabezpečiť rovnocenné pokrytie potrieb pre obyvateľov na celom území štátu a posilňovať rozmanitý charakter a jedinečnosť jednotlivých územných celkov a regiónov. Ciele územného rozvoja štátu je podľa UUPV potrebné napĺňať s ohľadom na záväzok SR dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Podľa zákona o územnom plánovaní UUPV obstaráva, prerokúva a predkladá vláde na schválenie zadanie a návrh KURS i návrh zmien a doplnkov koncepcie. Raz za štyri roky úrad vypracúva správu o stave koncepcie.

Vláda zriadila Radu pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie

Vláda zriadila Radu vlády SR pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie, ktorá vznikla zlúčením troch poradných orgánov. Vyplýva to z návrhu z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), ktorý v stredu schválila vláda.

"Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie vychádza z potreby racionalizácie a optimalizácie verejnej správy prostredníctvom zlúčenia troch existujúcich poradných orgánov vlády SR, ktoré preukazujú značnú mieru prepojenosti a zhody vo svojom účele, postavení, pôsobnosti a zložení," uviedli predkladatelia.

Konkrétne ide o Radu vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, Radu vlády SR pre Európsku zelenú dohodu, ako aj Radu vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR. Vytvorením jedného poradného orgánu sa má znížiť byrokratická záťaž a zvýšiť koherencia politík na základe zvýšenej previazanosti a zefektívnenia rozhodovania vlády. Zároveň má podľa predkladateľov dôjsť k užšiemu previazaniu cieľov udržateľného rozvoja a vynakladania verejných zdrojov vrátane zdrojov EÚ.

Vláda súhlasí s posilnenou dohodou o spolupráci medzi EÚ a Kirgizskou republikou

Vláda SR v stredu odobrila uzavretie posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a Kirgizskou republikou. Dohoda podľa rezortu diplomacie predstavuje dôležitý krok smerom k posilneniu politickej a hospodárskej spolupráce EÚ so Strednou Áziou. Uzatvorenie dohody ešte musí odobriť parlament a ratifikovať prezident SR.

"Posilnená dohoda predstavuje dôležitý krok smerom k posilneniu politickej a hospodárskej spolupráce EÚ so Strednou Áziou. Prehĺbením politického dialógu a posilnením spolupráce v širokej škále oblastí bude základom účinnejšej dvojstrannej spolupráce medzi EÚ a jej členskými štátmi a Kirgizskou republikou," uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v predkladacej správe.

Dohoda upravuje spoluprácu v oblastiach, ako sú obchod, energetika, vzdelávanie, veda, výskum, životné prostredie, zdravie, zamestnanosť, doprava či bezpečnostná spolupráca. Posilnená dohoda sa zaoberá aj otázkami právnej spolupráce, právneho štátu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a korupcie.

Posilnená dohoda má nahradiť dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Kirgizskou republikou, ktorá platila od 1. júla 1999. "Od podpísania dohody o partnerstve pred viac ako 25 rokmi sa svet výrazne zmenil. Posilnená dohoda na tieto zmeny reaguje a rieši aj nové globálne výzvy," poznamenal rezort.

Vláda schválila koncepciu reformy financovania sociálnych služieb

Vláda schválila koncepciu reformy financovania sociálnych služieb, na základe ktorej do konca roka vypracuje rezort práce novú legislatívnu úpravu v tejto oblasti. Cieľom je zjednotiť financovanie sociálnych služieb, zrušiť niektoré príspevky a nahradiť ich dostupnejšou formou pomoci. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložil na rokovanie vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

"Súčasný systém je dlhodobo neudržateľný a jeho zmena je nevyhnutnou pre vyhnutie sa jeho celkovému kolapsu, s vplyvom na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva," uviedol rezort práce v materiáli. Aktuálne financovanie sociálnych služieb podľa neho dostatočne nereflektuje demografický vývoj na Slovensku, zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách či stúpajúce náklady na zabezpečenie pomoci odkázaným osobám.

Koncepcia reformy navrhuje riešiť bezbariérovosť verejných budov, nedostatok sociálnych pracovníkov a opatrovateľov, lepšie prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť či poskytnúť cenovo dostupné nájomné bývanie pre ľudí ohrozených chudobou. Nová reforma by sa mala zamerať aj na komunitné služby pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby. Ďalej počíta s viaczdrojovým financovaním vrátane garantovanej úhrady zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovania a rehabilitácie.

Zmeniť by sa malo tiež financovanie rôznych finančných príspevkov, pričom viaceré z nich by sa mali zrušiť a byť nahradené adresnou pomocou s cieľom poskytovania dlhodobej starostlivosti. Naďalej by však malo zostať zachované spolufinancovanie sociálnych služieb z prostriedkov samosprávy.

Nový systém by mal takisto zrušiť priznanie finančného príspevku opatrovateľovi alebo poskytovateľovi služby, pričom po novom by ho mohla dostať priamo osoba, ktorá potrebuje túto starostlivosť. Podporiť by sa mal aj vznik a rozvoj služieb v komunite, zaviesť ošetrovateľský paušál či financovanie prostredníctvom poukazu na sociálne služby, čo zatraktívni pozíciu opatrovateľov v teréne. Vytvoriť by sa mali tiež služby zamerané na podporu rodín s deťmi.

Reforma by mala zaviesť aj nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý nahradí peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby. Slúžiť by mal na zabezpečenie pomoci a podpory pri odkázanosti na pomoc inej osoby, a to pri vykonávaní činností v rámci starostlivosti o domácnosť či pri základných sociálnych aktivitách.

Slovensko chce v rámci rozvojovej spolupráce riešiť chudobu či nelegálnu migráciu

Rozvojová spolupráca SR sa aj v rokoch 2025 až 2030 bude zameriavať na znižovanie chudoby a riešenie príčin nelegálnej migrácie, zlepšenie životného prostredia obyvateľov a posilnenie dobrej správy vecí verejných v partnerských krajinách. Zároveň sa bude snažiť zintenzívniť spolupráce so zahraničnými donormi a medzinárodnými organizáciami a posilniť svoje postavenie prostredníctvom plnenia medzinárodných záväzkov. Vyplýva to z návrhu Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2025 až 2030, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.

Aktivity SlovakAid budú primárne realizované v regióne Východného partnerstva EÚ, západného Balkánu, Blízkeho východu a východnej Afriky. Programovými krajinami budú naďalej Moldavsko, Keňa a Gruzínsko, pričom Ukrajina bude mať status krajiny s osobitnými potrebami. Regiónom s veľkým potenciálom postupného zintenzívnenia rozvojových aktivít SR je Stredná Ázia.

V rámci sektorového zamerania sa aktivity SlovakAid sústredia do podpory infraštruktúry a udržateľného využívania prírodných zdrojov, potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárstva, tvorby trhového prostredia, dobrého zdravia, kvalitného vzdelávania a dobrej správy vecí verejných a budovania občianskej spoločnosti. Uvedené sektorové priority dopĺňajú dve prierezové témy, ktoré budú uplatňované v rámci všetkých aktivít SlovakAid, a to životné prostredie a zmena klímy, rovnosť žien a mužov. Novinkou je ambícia zavedenia samostatného tematického programu zameraného na životné prostredie, zmenu klímy a obehovú ekonomiku.

Slovenská republika má záujem pokračovať v etablovanej spolupráci s mimovládnymi rozvojovými organizáciami a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom, napríklad prostredníctvom programu podnikateľských partnerstiev, zvýhodnených vývozných úverov poskytovaných Eximbankou SR či sfunkčnenia nástroja zadania zákazky.

Slovenská republika sa zároveň podľa návrhu bude výraznejšie zapájať aj do realizácie nástrojov EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce prostredníctvom delegovanej spolupráce, nástrojov na budovanie inštitúcií (TAIEX, Twinning) a hľadať prieniky s iniciatívami Team Europe a EÚ Global Gateway.

Ambíciou SR je aj postupné navyšovanie celkového objemu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a približovanie sa k plneniu svojho medzinárodného záväzku dosiahnuť podiel ODA na hrubom národnom dôchodku vo výške 0,33 percenta do roku 2030. Cieľom je zvyšovanie podielu bilaterálnej ODA na celkovej rozvojovej spolupráci SR, pričom ambíciou je dosiahnuť pomer bilaterálnej a multilaterálnej ODA 35:65 percent.