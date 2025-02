Tajomné svetlá nad Európou: Ohnivé objekty na nočnej oblohe mnohých šokovali! Čo spôsobilo unikátny úkaz?

Tajomné svetlá nad Európou (Zdroj: Reprofoto: TVP3 Poznań, Facebook/Stenly Curse, Facebook/Petra Slívková)

Nezvyčajný pohľad sa viacerým pozorovateľom nočnej oblohy naskytol približne o 4:45 ráno. Smerom zo západu na východ sa na oblohe pohybovalo niekoľko žiariacich objektov, ktoré postupne vyhasínali. Podobné úkazy často sprevádzajú vstup väčších objektov do atmosféry, ktoré sa pri návrate rozpadávajú. To vylučuje bežné meteory, ktoré síce môžu žiariť, no zvyčajne netvoria súvislý „vláčik“ svetiel.

Podľa prvotných správ mohol byť pôvodcom tohto javu deorbitovaný stupeň rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX, ktorá niesla 22 satelitov siete Starlink. Neskoršie informácie však naznačujú, že išlo o satelit Starlink-1834 (ID 46781), ktorý bol vypustený ešte 24. októbra 2020 a podľa údajov mal atmosféru zasiahnuť približne o 6:30 stredoeurópskeho času s možnou odchýlkou ±4 hodiny. Pre portál iDnes to potvrdil Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Úkaz bol zaznamenaný aj v Česku a Poľsku, pričom videá a fotografie z týchto krajín ukazujú jasne viditeľný svetelný reťazec. Keďže trajektória prechádzala ponad strednú Európu, je veľmi pravdepodobné, že objekty mohli vidieť aj obyvatelia Slovenska.

