Vedci sú zmätení: Dôvodom je ZÁHADNÝ štebotavý zvuk vo vesmíre! Šíri sa z neobvyklého miesta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci zostali zmätení po tom, čo počuli vo vesmíre zvuk podobajúci sa na vtáčí štebot. Opisovaný je ako najsilnejšie elektromagnetické emisie prirodzene sa vyskytujúce vo vesmíre, ktoré môžu spôsobovať žiarenie nebezpečné pre ľudí a satelity. Tieto vlny sa pohybujú pozdĺž magnetických siločiar Zeme a prenášajú energiu na elektróny, čím ich urýchľujú na energie blízke rýchlosti svetla a niekedy vytvárajú aury ako polárna žiara. Aj keď môžu vytvárať krásne zvuky, vlny chóru sú známe ako „zabijácke elektróny“. Takto sa nazývajú kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre satelity, astronautov a životne dôležité komunikačné systémy. Pre vedcov nie sú nové, ale nedávno boli zaznamenané na nečakanom mieste, a to vo vzdialenosti viac ako 100 000 kilometrov od Zeme. Zvyčajne sa totiž nachádzajú približne 51 000 kilometrov od našej planéty, píše portál Science Focus.

Polárna žiara nad mestom Yellowknife, Kanada (Zdroj: Getty Images)

Vlny po prvý raz objavili rádioví operátori počas prvej svetovej vojny, keď pri počúvaní nepriateľských signálov zaznamenali zvuky podobné spevu vtákov. Posledný objav zachytili vedci z Univerzity v Pekingu, ktorí počas štúdie analyzovali údaje zo satelitov NASA Magnetospheric Multiscale (MMS). A hoci ich počuli už predtým, nikdy to nebolo z tejto vzdialenosti. K objavu sa vyjadrila profesorka Allison Jaynesová z Katedra fyziky a astronómie na Univerzite v Iowe, ktorá uviedla: „Toto otvára množstvo nových otázok o fyzike, ktorá by mohla byť realizovaná v tejto oblasti. Je to veľmi fascinujúce, veľmi pútavé. Určite musíme nájsť viac týchto javov.“ Expert na vesmírne počasie z Britskej antarktickej expedície, Richard Horne, v štúdii publikovanej v časopise Nature uviedol, že nálezy sú prekvapivý výsledok v prekvapivej oblasti.

A prečo je zmena miesta, odkiaľ sa vlny šíria, taká zaujímavá? Znamená to, že na ich vytvorenie nie sú potrebné podmienky Zeme, ako sa doteraz predpokladalo. Horne však tvrdí, že objav nevyvracia existujúcu teóriu. Dôvodom je fakt, že očakávané gradienty magnetického poľa môžu byť stále prítomné, ale znamená to, že vedci sa musia na to pozrieť dôkladnejšie. Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o tom, čo skutočne spôsobuje vlny chóru, vedci teraz dúfajú, že ich nedávno publikované zistenia pomôžu vyriešiť dlhodobé kontroverzie týkajúce sa emisií chóru a prispievajú k pochopeniu prenosu energie pozorovaného vo vesmíre a astrofyzikálnych prostrediach.