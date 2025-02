Minister Taraba podpísal zmluvu na podporu priemyslu s OFZ na 1,8 milióna eur

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa výkonného riaditeľa OFZ Branislava Klocoka plánujú postaviť výrobné zariadenie na výrobu biouhlíka. "Projekt dekarbonizácie priemyslu na Slovensku má veľkú prioritu, čo sa týka znižovania nákladov na výrobu. Projekt, ktorý sme my navrhli MŽP SR, je založený na využívaní biouhlíka a náhrade štandardného uhlia za biouhlík. Ak tento projekt bude fungovať tak, ako si predstavujeme, mohol by nám ušetriť v nákladoch najmä na emisné povolenky približne 20 miliónov eur ročne. Tento projekt, ktorý sme práve podpísali, do značnej miery závisí od podpory z fondu obnovy. Myslím si, že ak všetko vyjde podľa našich predstáv, tak za rok o takomto čase budeme schopní ukázať aj nejaké výsledky," priblížil Klocok.

Tlačová konferencia Tomáša Tarabu po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Stimul využili z dekarbonizačného fondu. Podľa Tarabu je problém, že bol nešťastne nastavený predošlou vládou. "Termín do 2026 je dosť hraničný, tak aj dnes tu podpisujeme zmluvu, pretože sme museli opakovane robiť výzvy. V určitom momente budeme musieť komunikovať s Európskou komisiou, ako vyhodnotiť, že ten termín 2026 je splnený, že či to má úplne nabehnúť, alebo sú vydané stavebné povolenia, to závisí od povoľovacích procesov," dodal Taraba.