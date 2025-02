Fico zvádza BOJ o rekonštrukciu vlády: Stretnutie s hlavou štátu v paláci, črtá sa nová dohoda alebo voľby?

Fico diskutoval na tému koaličnej krízy už aj s prezidentom. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Zraky odbornej a aj laickej verejnosti boli v pondelok 17. februára namierené na zvyšok vládnej väčšiny, ktorá musí (minimálne dohodou) preukázať svoje ďalšie formálne fungovanie. Ak sa to nepodarí, na rad prídu pravdepodobne júnové predčasné voľby. Všetko je teraz v rukách premiéra, ktorý vzniesol ultimátum práve do dnešného dňa, kedy Robert Fico rozbehol konzultácie už aj s prezidentom.

Matúš Šutaj Eštok je rád, že situáciu v koalícii začal riešiť aj premiér (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

vláda prechádza krízou, rokovala koaličná rada a premiér navštívil prezidenta, no koalícia sa zrejme stretne opätovne v podvečerných hodinách,

nedostatok parlamentnej väčšiny a ďalšie vzájomné problémy si museli kluby SNS a Hlas-SD vyriešiť do pondelka 17. februára na základe ultimáta , ktoré vydal premiér Robert Fico,

premiér skôr oznámil, že ak si kluby svoje problémy nevyriešia, začne krízu riešiť on osobne,

vládu veľmi pravdepodobne čaká rekonštrukcia a očakáva sa, že Hlas-SD a SNS prídu o ministerstvá,

na rokovaní pondelňajšej koaličnej rady sa zúčastnil Andrej Danko (SNS) Matúš Šutaj Eštok a Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD),

Ficove plány na prípadnú vládnu rekonštrukciu sa nestretli s bezprostrednou kladnou odozvou prezidenta Petra Pellegriniho.

16:08 Podľa zdrojov televízie TA3 sa o 17:00 hodine má rokovať na ďalšej koaličnej rade.

15:42 Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok popoludní prijal v prezidentskom paláci predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na jeho žiadosť. Spoločne konzultovali aktuálnu politickú situáciu a možnosti jej riešenia. Pre agentúru TASR to uviedla hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď Macíková.

Slávnostné odovzdávanie osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove NR SR v Bratislave 9. októbra 2023. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

15:34 Televízia TA3 informovala, že predseda vlády Robert Fico prišiel do Prezidentského paláca krátko pred 15:00 hodinou, kde veľmi pravdepodobne informoval hlavu štátu o novej podobe vládnej koalície. Z Grasalkovičovho paláca mal odísť pred 15:30 hodinou. Fico ešte predtým informoval, že ak sa mu nepodarí dohodnúť zmier v prípade Hlasu a SNS, začne s prezidentom rokovať o novej vláde on osobne a na vlastnú päsť.

15:07 Práve uprostred rokovaní o možnej budúcnosti koalície sa na sociálnej sieti prejavil jeden z rebelujúcich poslancov bývalej skupinky takzvaných migaľovcov. "Politici majú pracovať pre ľudí a hájiť hodnoty pravdy a zachovať si rovný charakter," napísal ešte stále poslanec za Hlas-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák, od ktorého tiež významne závisí budúcnosť veľmi krehkej vládnej väčšiny. Jeho status tak prichádza len pár hodín po tom, ako Aktuality.sk informovali o údajnom rokovaní Hlasu s migaľovcami. To mali uskutočniť len pár chvíľ pred vypršaním Ficovho ultimáta.

(Zdroj: Facebook/Ján Ferenčák)

12:16 Podľa televízie TA3 sa rokovanie skončilo a očakáva sa prijatie koaličných lídrov v Prezidentskom paláci v popoludňajších hodinách. Lídri odišli z úradu vlády bez vyjadrenia pre médiá. Na rokovaní koaličnej rady sa podľa televízie zúčastnil šéf SNS Andrej Danko, predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker, tiež z Hlasu-SD.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

10:45 Predstavitelia vládnych strán sa zišli na Úrade vlády SR. Robia tak v čase, kedy uplynulo ultimátum, ktoré dal premiér Fico partnerom z Hlasu-SD a SNS. Predseda vlády je ešte v pondelok pripravený predložiť prezidentovi Pellegrinimu svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete. Zmena sa črtá na ministerstve cestovného ruchu a športu. (tasr)

(Zdroj: Úrad vlády SR)

Ultimátum

S vyriešením krízy nechce vyčkávať už ani premiér Fico, ktorý sa rozhodol do celého diania vložiť osobne a celý konflikt "rozseknúť" ultimátom. "Predstavitelia strán Hlas-SD a SNS požiadali predsedu strany Smer-SSD, aby vytvoril priestor na rokovanie do pondelka 17. februára 2025 , kedy chcú predložiť návrhy riešenia na obnovenie stálej vládnej väčšiny. Pokiaľ Hlas a SNS nebudú spôsobilé do tohto termínu dosiahnuť vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili kluby týchto strán, akceptujú, že predseda Smeru pristúpi k riešeniu krízovej situácie z pozície predsedu vlády SR a ihneď v ten istý deň navrhne prezidentovi SR viaceré zmeny vo vláde SR," uviedlo tlačové oddelenie Úradu vlády ešte pred niekoľkými dňami.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini Fica schladil

Hoci Fico avizuje, že v prípade nevyriešenia konfliktu bude celú krízu manažovať on osobne a stretne sa s prezidentom Petrom Pellegrinim, jeho náhle vyhlásenia sa nestretli s okamžitou kladnou odozvou prezidentského paláca. Hlava štátu sa pre portál tvnoviny.sk vyznala, že Fico by nemal v tomto prípade tak nekompromisne diktovať tempo.

"Predtým než sa vôbec k nejakému aktu rozhodnem, tak si ich najprv pozvem. Oboznámim sa s tým, čo by na dotyčných rezortoch chceli robiť. To nefunguje na povel pána premiéra, že si to v pondelok zmyslí a ja to v utorok spravím. Má to svoj priebeh," povedal pre televíziu Markíza Pellegrini.

Peter Pellegrini a Robert Fico

Matematika a ministerstvá

Koalícia sa už niekoľko týždňov umára v neistej parlamentnej väčšine, ktorú spôsobili dva masívne odchody skupín poslancov. Tí síce deklarujú akú-takú podporu vláde, no nie pri všetkých zákonoch sa môžu o tieto skupiny poslancov aj plnohodnotne oprieť. Pôvodne vláda začínala so 79 poslancami a momentálne balansuje na neistom počte 76 až 77 poslancov. Môžu za to dve skupiny - takzvaní huliakovci a migaľovci. Aj keď obidve v istom zmysle deklarovali svoju neochotu dospieť k predčasným voľbám, nie sú až takí ochotní poslúchať bez zisku istých výhod.

V prípade huliakovcov to je ambícia zisku jedného z ministerstiev s tým, že skupinu už podporil aj odídený poslanec Hlasu-SD Roman Malatinec. Huliakovci však ale budú veľmi pravdepodobne siahať na rezort cestovného ruchu a športu, ktorý vedie nominant SNS Dušan Keketi. Ani on nie je z prípadného "pohadzovania ministerstva" nadšený.

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Veľkú moc však teraz drží v rukách aj poslanec Hlasu-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý sa narozdiel od svojich kolegov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša ešte udržal v materskej strane, no jeho hlasovanie nie je vždy konzistentné s názorom vlády. Preukázal to aj na jednej z posledných schôdzí parlamentu, kde sa dokonca ani neprezentoval a aj pre nehlasovanie Dušana Muňka sa musela schôdza otvárať na dvakrát.

Ferenčák bol pritom skloňovaný aj v tom zmysle, že by mu priradili funkciu podpredsedu vlády a týmto spôsobom by do parlamentu namiesto neho koalícia dodala nástupcu, ktorý by zrejme nerebeloval. Ferenčák však neskôr vyhlásil, že sa nemieni vzdať ani postu primátora v Kežmarku a ani poslaneckého mandátu. Koalícia má však bez trojice Ferenčák, Migaľ a Šalitroš len 76 poslancov, čo je najkrehkejšia možná väčšina a vládnutie s ňou by bolo udržateľné, no veľmi komplikované.

Nečakaná ponuka od Hlasu

Do toho všetkého ešte Matúš Šutaj Eštok ako predseda Hlasu-SD podľa odborníkov pomerne nepochopiteľne a nelogicky ponúkol jedno z ministerstiev Smeru. Minister vnútra to vysvetlil tým, že strana vraj týmto "reflektuje personálne straty v parlamente". Potom dodal, že koalícia smeruje k dohode.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Taraba verzus Gašpar

Zvyšovať napätie tesne pred vypršaním ultimáta sa počas víkendu podarilo dvojici Tibor Gašpar a Tomáš Taraba. Podpredseda parlamentu za Smer-SSD sa o to "postaral" pripustením toho, že riešenie koaličnej krízy by mohlo spočívať aj vo výmene na poste rezortu životného prostredia.

"Nikdy nikto nepovedal, ani premiér, že by som mal opustiť ministerstvo životného prostredia. (..) Ja nerozumiem, čo Tibor Gašpar rozpráva po médiách," reagoval pomerne podráždený Gaparovými vyjadreniami minister Taraba v relácii Politika 24 na TV JOJ.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

Taraba dodal, že s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou sú "tandem" a keby vraj pri zmenách vo vláde siahli na jej rezort, ozval by sa. Takéto zmeny vraj nie sú témou dňa.

Erik Tomáš oznámil rokovanie koaličnej rady

Začiatok týždňa v znamení rokovania koaličnej rady oznámil minister práve Erik Tomáš vo vysielaní televízie TA3. "Myslím si, že je cieľom a záujmom dospieť k dohode, aby koalícia pokračovala s komfortnou väčšinou," oznámil Tomáš.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Minister tiež zreprodukoval názor predsedu strany Šutaja Eštoka o tom, že Hlas-SD "nikdy nepodporí hlasovaním predčasné voľby". "Sme pripravení diskutovať. Máme jasný rámec, o aké rezorty by mohlo ísť. Dokonca by to nemuselo byť ani o ministerskom poste," zdôraznil minister.