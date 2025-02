Jasný odkaz šéfa envirorezortu: O projekte v Málinci ROZHODNÚ ľudia! Keď budú proti, NEBUDEME ho pretláčať

Projekt prečerpávacej elektrárne Málinec-Látky a minister životného prostredia Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Igor Melicher - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR )

BRATISLAVA - Ak ľudia v regióne okolo lokality Málinca nebudú chcieť investíciu v podobe vodnej prečerpávacej stanice, tak sa to bude rešpektovať. Vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Pýta sa však, či ponúka niekto iné riešenie pre tento chudobný región. Tvrdí, že ide o výhodnú a ekologickú investíciu a rozvojový projekt, ktorý by región posunul.