Koaličné rokovania sa zasekli: Kým Šutaj Eštok hovoril o dohodách, Ferenčák protestuje, vláde sa míňa čas!

Zhrnutie koaličnej krízy:

vládne strany majú do pondelka 17. februára nájsť individuálne personálne riešenia na zachovanie väčšiny,

ultimátum vydal premiér Robert Fico, ak Hlas-SD a SNS nenájdu riešenia, rekonštrukcia bude úplne v rukách premiéra,

Andrej Danko s nevôľou prijal fakt, že by sa mal vzdať ministerstva cestovného ruchu a športu a adresoval premiérovi otvorený list ,

predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že strana nikdy nepodporí hlasovaním iniciovanie predčasných volieb a avizoval, že koalícia je blízko dohody,

rebelujúci Ján Ferenčák deklaruje, že bude naďalej poslancom a primátorom Kežmarku, čím evidentne naznačil neochotu prijať vyššiu funkciu na úkor odchodu z parlamentu,

silné karty majú v rukách aj huliakovci , ktorým sa môže ujsť práve vedenie rezortu športu, ktorý počas vládnutia vznikol na žiadosť predsedu SNS, Národná koalícia zatiaľ nepredstavila kandidáta na tento post.

Premiérovi došli nervy, Hlasu a SNS dal čas do pondelka 17. februára

Je evidentné, že stav vládnej koalície a jej krehká väčšina už začala byť zásadným problémom aj pre predsedu vlády, ktorý pripustil, že konflikty SNS a Hlasu-SD mu "uberajú veľa energie". Ten sa rozhodol všetko riešiť pragmaticky a koaličným partnerom dal čas do začiatku pracovného týždňa.

"Pokiaľ Hlas-SD a SNS nebudú spôsobilé do tohto termínu dosiahnuť vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili kluby týchto strán, akceptujú, že predseda Smeru pristúpi k riešeniu krízovej situácie z pozície predsedu vlády a ihneď v ten istý deň navrhne prezidentovi viaceré zmeny vo vláde," oznámil cez Facebook neoblomný premiér.

Danko ostal prekvapený a rozčarovaný

Z informácie, že Fico je ochotný rokovať s huliakovcami o zisku jedného z rezortov ostal pomerne šokovaný predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Ten sa v spomínanom otvorenom liste predsedovi vlády zveril so svojimi sťažnosťami a nespokojnosťou nad štýlom, akým premiér manažuje celú krízu. Vládna väčšina už totiž niekoľko týždňov balansuje na veľmi krehkej väčšine 76 až 77 poslancov, pričom ani tá nie je úplne istá po tom, ako Danko na premiérove kroky v liste zareagoval.

Dankovi tiež nevonia fakt, že premiér sa vôbec rozhodol pristúpiť na rokovania s Rudolfom Huliakom a jeho skupinkou. "Základom politického fungovania v parlamente je spolupráca politických strán a vzájomný rešpekt a tolerancia každej strany pri napĺňaní programu. To si naozaj želáte byť premiérom vlády zloženej z politických strán a vydieračov? Musíte vedieť, že to nemôže fungovať," vyhlásil v liste Danko.

Šutaj Eštok a pozostatok migaľovcov

Okrem huliakovcov je tu však "boj" aj na ďalšom "fronte". Je to skupinka bývalých "migaľovcov" okolo poslanca Samuela Migaľa. Jeho bývalá partia poslancov sa pomaly roztrieštila, no stále nie je úplne bezmocná. Roman Malatinec sa rozhodol, že posilní rady Národnej koalície s huliakovcami a tým jej počtovo pomohol priblížiť sa k nádeji zisku ministerského kresla. Veľa sa diskutuje o tom, že práve Malatinec by mohol obsadiť buď rezort kultúry, alebo by preňho mohlo byť vymyslené iné miesto či pozícia vo vláde.

Nespokojnosť a klesajúca lojalita ku vláde však rastie v pozostatku migaľovcov. Ten tvorí Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Nepriamo ich podporuje na svojej "sólo vlne" aj ďalší rebelujúci poslanec a primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý mal byť podľa predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka už "vybavenou záležitosťou". Ferenčák pritom, narozdiel od Šalitroša a Migaľa, nebol z Hlasu vylúčený a deklaroval aj podporu vláde. Podobne túto podporu avizovali aj Migaľ a Šalitroš, no ich postoj k spôsobu manažovania krízy je značne odlišný.

Ferenčák ako podpredseda vlády?

Na štvrtkovej tlačovej konferencii Matúša Šutaja Eštoka k lacným potravinám sa mimo témy rozprávalo aj o tom, či je pravda, že Ferenčákovi bol ponúknutý post podpredsedu vlády, ktorý momentálne zastáva Peter Kmec. "Pozrite sa, chápem, že máte záujem o túto tému. Rozumiem mediálnemu záujmu o politické telenovely, ale preto nás ľudia nevolili," zdráhal sa najskôr odpovedať Šutaj Eštok.

"Ja nikdy nepodporím predčasné voľby a ani celý Hlas. Neviem si osobne predstaviť, že by naši poslanci sedeli v lavici s Igorom Matovičom, Gröhlingom a Šimečkom a spoločne s nimi zahlasovali za predčasné voľby na Slovensku. Ak si to niekto z koalície alebo zo Smeru vedia predstaviť, ja by som to považoval za rezignáciu na všetky predvolebné sľuby, ktoré sme občanom dali," povedal šéf Hlasu.

Šéf Hlasu tiež priznal, že vedie intenzívne "debaty" s Dankom a s Huliakom. "Chcem veľmi oceniť ich konštruktívny prístup. Smerujeme k dohode s týmito reprezentantmi politických síl v parlamente s tým, aby táto koalícia mala zabezpečenú väčšinu. Z môjho pohľadu k tomu smerujeme vo veľmi krátkom čase. Môžem tiež potvrdiť, že debatujeme aj v rámci nášho klubu s pánom Ferenčákom, ktorý vzniesol určité personálne požiadavky . Aj ako predseda Hlasu si veľmi dobre uvedomujem zodpovednosť za to, že traja poslanci opustili klub Hlasu, a aj preto debaty, ktoré máme na tému zastabilizovania situácie, tak tvrdím, že v Hlase nám nezáleží na stoličkách a pozíciách, ale keďže sme utrpeli straty, ponúkli sme pozíciu podpredsedu vlády pre Plán obnovy našim koaličným partnerom zo Smeru," odhalil zákulisie riešenia krízy Šutaj Eštok.

Ak Ferenčák kývne, príde aj o primátorský flek, upozornil Dostál z SaS

Medzitým opozičný poslanec za SaS Ondrej Dostál na sociálnej sieti upozornil na fakt, že ak by sa Ferenčák stal členom vlády, zanikol by jeho mandát primátora Kežmarku. Takisto by sa z parlamentu presunul na vládnu pozíciu. Opozícia kritizuje, že vláda sa núkaním funkcii chce zbaviť "neposlušných poslancov" a vymeniť ich za lojálnejších. "Vyzerá to tak, že Matúš Šutaj Eštok má svoj ťah Ferenčákom premyslený rovnako dobre, ako mal premyslený ťah poslancami Migaľom a Šalitrošom," sarkasticky zareagoval na ťahy Šutaja Eštoka z posledného obdobia Dostál.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať

Na tieto rozsiahle diskusie za pár minút zareagoval samotný Ferenčák statusom na sociálnej sieti Facebook tým, že sa nemieni vzdať postu primátora v Kežmarku, a rovnako tak ani postavenia poslanca v pléne Národnej rady.

Udrel si aj vyhodený Migaľ, s Ferenčákom vraj vôbec nekomunikovali

Príležitosť zareagovať na slová predsedu Hlasu si nenechal ujsť ani Samuel Migaľ, ktorého len pred niekoľkými dňami spolu so Šalitrošom vylúčili. "Snívať o 79-ke a zároveň verejne klamať a urážať ľudí, ktorí ti majú pomôcť udržať sa pri moci – to už nerozumie ozaj nikto," vyhlásil na adresu bývalého straníckeho šéfa namotivovaný Migaľ.

"Zo štvorice, ktorú (Matúš Šutaj Eštok, pozn.red.) vyhodil, mu ostal jediný človek (Ján Ferenčák, pozn. red.). Toho 10 dní ignoroval, no napriek tomu verejne klamal, že si vznáša osobné požiadavky – hoci spolu ani nehovorili. A keď už nevedel, čo ďalej, tak jednoducho odovzdal jeden vládny post, pretože nedokáže garantovať svojich poslancov, a myslel si, že táto „obeta“ mu zázračne prinesie 79 hlasov. A výsledok? Hlas sa pod jeho vedením mení na stranu, ktorej preferencie letia dole rýchlosťou jazdcov F1," svojsky okomentoval Migaľ stav riešenia vládnej krízy.

Na chodbách parlamentu sa zatiaľ už vo veľkom šepká o možnom termíne predčasných volieb. Ten sa čoraz častejšie skloňuje v súvislosti s polovicou júna a o všetkom sa zrejme definitívne rozhodne až v pondelok 17. februára, kedy vyprší premiérove ultimátum.