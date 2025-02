CELÝ LIST Andreja Danka premiérovi: Bitky o ministrov a ostré slová, ak padneme my, padnete aj vy!

Danko adresoval Ficovi ostré slová. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Už to vyzeralo, že nakoniec predsa len k nejakému typu dohody dôjde, no opak je pravdou. Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko v utorok 11. februára večer zverejnil otvorený list, ktorého znenie sa premiérovi a šéfovi Smeru-SSD zrejme nebude páčiť. Danko Roberta Fica vyzýva na konštruktívne rokovania, vyčíta mu politickú minulosť a osudy, ktorými si Dankova strana na jeho úkor musela prejsť. Situácia je vážna, keďže predseda národniarov okrem iného prvému mužovi vlády vyčíta aj to, že ho pri rokovaniach s Hlasom-SD údajne obišli a debatovali "poza chrbát".

Agentúra TASR pri tejto príležitosti uverejnila celé znenie listu, ktorý Andrej Danko Ficovi poslal:

"Vážený pán predseda,

s prekvapením som prijal Váš list, ktorý je plný technokratického postupu bez akejkoľvek empatie, ktorú si politika vyžaduje. Evidujem Vašu novú obľubu verejných listov, hoci ma mrzí, že tieto veci neriešime v súkromí.

Spolupracujeme ako politické strany spolu dlhé roky, napriek tomu si myslím, že spôsobom, akým sa rozhodujete riešiť vzniknutú koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody. Trikrát Vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili. Aj pri tvorbe tejto vlády sme ako SNS ustúpili z požiadaviek a je logické, že sme nedokázali mocensky uspokojiť všetkých našich poslancov. Všetko ste si rozhodli za naším chrbtom so stranou Hlas - SD a tu je výsledok.

Vládnutie si vyžaduje nadhľad a kompromis. Umenie vládnuť nie je dané každému, moc získať viete, ale len tí najlepší si ju aj udržia. Vy na to máte, pán premiér. Základom politického fungovania v parlamente je spolupráca politických strán a vzájomný rešpekt a tolerancia každej strany pri napĺňaní programu. To si naozaj želáte byť premiérom vlády zloženej z politických strán a vydieračov? Musíte vedieť, že to nemôže fungovať.

Ani v jednej vláde, ktorej ste boli predsedom vlády, ste nešli do individuálnych rokovaní s ľuďmi, ktorí sa odtrhli od politických strán. Je zrejmé, že niektorí ľudia v SNS ako aj v Hlas – SD uverili možnosti individuálnej dohody s Vami ako s premiérom a predsedom najsilnejšej politickej strany. Nie my, ale Vy ste ich legitimizovali, dal im nádej dohody a chcete ich odmeniť za zradu, akú spáchali na svojich materských stranách. To spôsobí lavínovú reakciu.

Je to Vaše rozhodnutie, ale aj politické riziko. Dodržujte však prosím koaličnú zmluvu. Ministrov nemôžete meniť bez súhlasu materských strán. Ani strana SNS ani strana Hlas – SD za túto situáciu nenesieme zodpovednosť. Nemáme imperatívny mandát. V roku 2020 aj Vám odišli poslanci, taká je politická realita. To by mal byť prvý bod zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Naša politická dohoda bola, že s nimi nevstúpite do rokovania, napriek tomu, že som si bol istý, že to k ničomu inému ako k vydieraniu z ich strany nebude viesť. Tým, že ste to urobili, títo ľudia ignorujú materské strany.

Prosím Vás, neútočte do strán SNS a ani Hlas – SD. Toto už nie je našou zodpovednosťou. Ste premiér a veľmi dobre viete, kto ich zlomil, ovláda a získal na svoju stranu. Riešte to s tými ľuďmi, nie útokmi do nás a strašením verejnosti s voľbami.

Politika je umenie kompromisu, čo vedie k udržaniu moci. Mala by byť však založená aj na charaktere, rešpekte a úcte politických strán. Ja som Vás nikdy nepodrazil ani politicky ani ľudsky, o to viac ma mrzia Vaše slová. Naša Ústava Slovenskej republiky neumožňuje imperatívny mandát. Tak ako aj Vám v roku 2020 odišli poslanci, stalo sa to tejto vláde, i SNS a strane Hlas – SD. Stalo sa to aj KDH a hnutiu Slovensko, to však neznamená, že by sme to mali využívať na vzájomné útoky a alibizmus. To neznamená, že by sme v stranách SNS alebo Hlas - SD boli horší alebo neskúsenejší politici.

Vaším krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas – SD ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí zradili Hlas – SD a to isté chcete urobiť i s Ministerstvom cestovného ruchu a športu. Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke i mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo.

To už Vám nevadí, že ministrom by mal byť Rudolf Huliak, ktorého ste sám nechceli na Ministerstve životného prostredia?

Musím povedať, že vždy pre mňa platili určité hranice v politike. Môžete mi vyčítať čokoľvek, ale moja podaná ruka platí a podal som ju aj, keď ste kľačali na zemi v roku 2018. Podržal som Vás v roku 2016, keď som súhlasil s vládou, ktorej súčasťou bola maďarská strana. Podržal som Vás, keď Vás najbližší odpísali v roku 2018. Stál som vedľa Vás na každej demonštrácii v rokoch 2020 - 2023 a pomohol som Vám stať sa premiérom v roku 2023. O to viac ma mrzí, že zase vidíte zlyhanie koaličných partnerov, útočíte a neriešite dôvod vzniku tejto situácie. Žiadna vláda, ktorá bude stáť na zrade, kupčení a vydieraní, nemá budúcnosť, a Vy to dobre musíte vedieť.

Vždy som Vás považoval a budem považovať za šikovného a schopného človeka. Ste politik v novodobej ére Slovenska, ktorý nemá obdoby, ale žiaľ konštatujem, že Vám chýba empatia ku koaličným partnerom. Ak padnú strany SNS a Hlas – SD, padnete aj Vy a o to ide našim nepriateľom. Prosím Vás, hľadajme spoločnú cestu, neútočte do nás a hlavne neotvárajte tému predčasných volieb.

Dokážete byť tvrdý a nekompromisný. Žiaľ, taký ste často voči koaličným partnerom, ľudom, ktorí si Vás vážia, ale ste mäkký voči opozičným súperom, aj tým, ktorí Vás chceli zavrieť. Kto si moc neudrží, ten si ju nezaslúži. Odpustili ste Dzurindovi, mrzelo Vás to časom a teraz som Vás ani raz nepočul, že chcete riešiť Sulíka, Matoviča a Kollára.

Je veľká škoda, že svoju emóciu, boj a silu nesústreďujete na to, čo sme spoločne sľúbili voličom. Hovorili sme, že zrušíme zmluvu o prítomnosti amerických vojsk. Hovorili sme ľuďom, že vyvodíme zodpovednosť za rozkrádanie v čase Covidu. Hovorili sme ľuďom, že Sulík, Matovič a Kollár ponesú svoju zodpovednosť. Dodnes som nepochopil, že ste dali súhlas ešte polroka Borisovi Kollárovi využívať štátnu ochranku. Dodnes som nepochopil, že ste v roku 2012 miesto tvrdého postupu voči Matovičovi, zvolili politické dohody a ešte ste mu dali Úrad splnomocnenca pre Polláka. Áno, tak isto konáte dnes.

Prišiel som do vlády plný nadšenia toho, že zrušíme Špecializovaný trestný súd, Úrad špeciálnej prokuratúry, že znormalizujeme spoločnosť, že ukážeme ľuďom, že im chceme pomáhať a pomôžeme im. Donútili ste nás hlasovať za konsolidáciu, s ktorou sa neviem stotožniť. Hlúpe transakčné dane, zrušenie rodičovského dôchodku. Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane. Napriek tomu oceňujem, že ste mi umožnili aspoň ochrániť živnostníkov a malé firmy a znížiť DPH na 5% v gastroslužbách, fitnescentrách a ubytovacích zariadeniach.

Išiel som do vlády s tým, že SNS nebude rozbíjať vzťahy strán Smer – SD a Hlas – SD. Podporili ste nás v tom, aby sme sa realizovali v oblasti kultúry, kde sme začali tvrdý boj s projektami LGBTI, naštartovali sme nové infraštruktúrne projekty v oblasti životného prostredia, ale osobitne v oblasti cestovného ruchu a športu, kde sme pripravili historicky najviac projektov, ktoré sa v priebehu dvoch až troch rokov začnú kolaudovať.

To všetko teraz chcete zmariť len preto, že nás skupina poslancov, ktorých niekto záhadne získal, vydiera. Myslím si, že Slovenská národná strana si nezaslúži od Vás taký prístup. Bez nej by ste nikdy neboli premiérom, okrem obdobia 2012. Myslel som, že ste sa poučili.

Píšem Vám ako kolega, ktorý si Vás váži a možno ešte aj priateľ.

Prosím, nikdy som nepopieral Vaše politické schopnosti a nadanie riešiť akúkoľvek krízu. Máte obdivuhodný komunikačný talent, čo Vám však chýba, je cit . Cit pre svoje okolie. Nevnímate priateľov a úctu dávate nepriateľom. Je zrejmé, že Vás osobný súboj s prezidentom Slovenskej republiky pokračuje. Je zrejmé, že dobre viete, kto je za odchodom mojich poslancov na čele s Rudolfom Huliakom.

Pán premiér nehádžte zodpovednosť na koaličných partnerov, pretože opäť ostanete sám. Je potrebné si uvedomiť, že ľudia od nás očakávali a očakávajú väčšie výsledky. Ak chcete vládnuť tým, že zodpovednosť za stabilitu a neúspechy našej vlády potrebujete opäť na niekoho hodiť, tak Vám verejne hovorím, že sa toho zúčastniť dokážem, už len z posledných síl.

Je mi ľúto, že musím písať listy, ale uznajte sám, že koaličná rada za prvý polrok do prezidentských volieb rokovala trikrát. Prial by som si, aby ste Vy boli prezidentom Slovenskej republiky, no nepočúvali ste. Dnes si uvedomujete, že by to bolo dobrým riešením. Nespochybňujem Vaše utrpenie a bolesť. Nič nie je porovnateľné, s tým čo ste zažili. Je mi však ľúto, ako nedokážete politicky nikomu veriť. Je mi veľmi ľúto, ako nevidíte priateľov, ako priateľom ubližujete a z nepriateľov máte strach. Nepočul som Vás hovoriť za dva roky nič o tom, čo bude s kauzami v tejto republike. Ak si moc neudržíme, tak si ju nezaslúžime.

Chcem Vás vyzvať, aby ste nevytvárali politický tlak a nedehonestoval politické strany, ako sú SNS a Hlas – SD. My potrebujeme Vás a Vy potrebujete nás, ale akonáhle sa rozhodnete rokovať individuálne s ľuďmi, ktorí zradili, je to Vaše rozhodnutie, ktoré nebude mať dlhú trvácnosť. Odmietam, aby som bol pod politickým tlakom a vždy bol dobrým a lojálnym mladším politickým bratom.

Po atentáte sa nebolo možné s Vami rozprávať niekoľko mesiacov. To všetko, čo sa deje, nie je len výsledkom ambície a chtíču neuspokojených poslancov, to všetko sa deje preto, lebo žijete v politickej izolácii a neveríte nikomu.

Želal by som si, aby sme túto politickú krízu zvládli. Chcem Vás však upozorniť aj na to, že moje politické predstavy sa v mnohom rozchádzajú od Vašich. Nemal som možnosť takej politickej moci ako Vy, no napriek tomu som si vždy zachoval charakter a slušnosť a moje slovo platilo. Nikdy som Vás politicky nepodrazil, a preto Vás prosím, nepodrážajte ani Vy mňa.

Som tu a budem pri Vás stále, kým budem veriť, že ste ten správny chlap v pozícii premiéra Slovenskej republiky. Buďte, aký ste boli a ja budem vedľa Vás stáť v dobrom i zlom."