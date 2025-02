Športový rezort má viesť kontroverzný Huliak: Je tým správnym kandidátom? Vyjadrite sa v ANKETE

Rudolf Huliak sa čoraz častejšie spomína ako možný minister cestovného ruchu a športu. (Zdroj: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, TASR/Pavel Neubauer)

Paradoxným momentom je tiež fakt, že samotný Huliak sa spolu s Martinou Šimkovičovou, Tomášom Tarabom či kuffovcami dostali do parlamentu práve na kandidátke SNS. Už po niekoľkých mesiacoch vládnutia si však Danko a Huliak nevedia prísť na meno a narástol veľký konflikt, kde sa dokonca šéf SNS odmietal podieľať na rokovaniach s Huliakom.

Tieto rokovania sú však v týchto chvíľach nevyhnutné na to, aby sa koaličná kríza vyriešila a krehká väčšina mohla vládnuť. Jej osud však závisí na veľmi nejasnej väčšine 76 až 77 poslancoch, pričom samotný Danko sa svojím otvoreným listom jasne prihlásil ku kritikom Roberta Fica, ktorého si však napriek tomu váži.

Pod Keketim sa trasie stolička

Rezort športu si pritom v koalícii vydupal sám Danko, ktorý sa ho aj 16. januára 2024 dočkal. Šport malo predtým na starosti ministerstvo školstva a cestovný ruch zas rezort dopravy. Na čelo ministerstva cestovného ruchu a športu bol neskôr vymenovaný za ministra Dušan Keketi. Pod ním sa však už ale veľmi intenzívne trasie stolička. Môže za to napätie v koalícii a kríza, ktorá s tým súvisí.

Nateraz nie je jasné, akí ďalší minsitri prídu na úkor vyriešenia tejto krízy o funkcie, no v tomto prípade sú personálne zmeny viac ako pravdepodobné.

Huliak ako budúci minister cestovného ruchu a športu?

Podľa našich informácií by Keketiho náhradníkom mal byť kontroverzný poslanec a líder Národnej koalície Rudolf Huliak , ktorého paradoxne Danko priviedol do parlamentu. Tieto skutočnosti nepriamo v otvorenom liste pripustil aj Danko, ktorý skupiny migaľovcov a huliakovcov v liste nepriamo označil za vydieračov, ktorým týmto krokom vraj ešte viac narastie motivácia.

"Vaším krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas – SD ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí zradili Hlas – SD a to isté chcete urobiť i s Ministerstvom cestovného ruchu a športu. Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke i mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo. To už Vám nevadí, že ministrom by mal byť Rudolf Huliak, ktorého ste sám nechceli na Ministerstve životného prostredia?" spýtal sa v liste Fica Danko.

Teraz však máte príležitosť na túto možnú nomináciu vyjadriť svoj názor aj vy, naši čitatelia:

Kritické koaličné straty

Koalícia v septembri 2023 začínala s počtom 79 poslancov. Minulý rok z klubu SNS vystúpili traja poslanci, ktorí na základe svojho lídra dostali prezývku "huliakovci". Išlo o Rudolfa Huliaka, Pavla Ľuptáka a Ivana Ševčíka.

Ani klub Hlasu-SD neobišiel bez straty. V minulom roku prišiel o troch poslancov. Roman Malatinec sa neskôr pridal k huliakovcom a Radomír Šalitroš so Samuelom Migaľom sú momentálne bez klubu a v parlamente len "voľne poletujú", no deklarovali podporu vláde. Otázna je tiež podpora zo strany Jána Ferenčáka. Ten v Hlase nateraz zostal.