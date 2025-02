Druhý deň po Ficovom ultimáte: Vyčerpaného Danka vystriedal vysmiaty a spokojný Migaľ s partiou poslancov

Danko verí, že Fico ho pri koaličnej zmluve nepodrazí. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Facebook/Samuel Migaľ)

BRATISLAVA - Po týždňoch rebelovania sa zdá, že aj u poslanca Jána Ferenčáka z Hlasu-SD sa zmenila priorita hodnôt a pokúsi sa rokovať o budúcnosti koalície. Oznámil to v utorok 18. februára ráno na ceste do Bratislavy z Kežmarku. Podľa neho je dôležité sa vyhnúť predčasným voľbám. Rokovania ku koaličnej kríze sa aj v utorok rozbehli naplno a medzitým sa k nej vyjadrili už aj ďalší predstavitelia vlády a koalície. Na konci dňa bolo možné pozorovať spokojnú len jednu skupinu z rokujúcich strán - migaľovcov.

podľa Pavla Ľuptáka z Národnej koalície je už predbežne dohodnuté, že rezort cestovného ruchu a športu po Dušanovi Keketim v následnej rekonštrukcii prevezme Rudolf Huliak,

šéf národniarov Andrej Danko verí, že predseda vlády Robert Fico nepristúpi ku porušeniu koaličnej zmluvy v podobe násilného preobsadenia vedenia rezortu športu, pretože dôsledky takého kroku by mohli byť "nedozierne",

podľa predsedu SNS sa môže jeho parlamentný klub rozšíriť,

poslednou premennou v kríze je skupina tzv. migaľovcov, ktorej predstaviteľ a primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa rozhodol prísť do Bratislavy na ďalšie rokovania, kde sa predtým nezúčastňoval, celá skupina migaľovcov sa neskôr spoločne odfotila v zjavne povzbudenej nálade po rokovaniach.

Aktualizované 16:59

Po ďalšom rokovacom dni sa už na sociálnej sieti prejavila ja skupinka migaľovcov. Tá sa v trojici v zložení Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Ján Ferenčák spoločne odfotila a pridala aj popis. "Po náročných rokovaniach si ideme dať spoločný obed. Deň sa ešte neskončil," napísal Migaľ, ktorý príspevok na svoj účet zavesil.

Aktualizované 14:52

"Nikdy už nedám na kandidátnu listinu človeka, ktorý nie je členom strany alebo nie je nijak overený," hovorí po tejto skúsenosti s Huliakom Danko. Súčasnú parlamentnú situáciu prirovnal k futbalovému zápasu. "Predstavte si, že sem dostaneme hráčov, aby reprezentovali Slovensko a oni sa v šatni rozhodnú, že si prezliekajú dresy za české. Presne to sa tu teraz deje," posťažoval sa šéf národniarov.

Danko tiež prekvapil v závere brífingu, kedy oznámil, že sa klub SNS môže rozšíriť. Líder národniarov hovoril o prijímaní nových členov do klubu. "Zatiaľ viem o dvoch alebo o troch poslancoch, ktorí by mali byť členom koaličného klubu Slovenskej národnej strany," dodal Danko. "Oslovil som aj pána Kotlára, pani Šimkovičová povedala, že si to potrebuje rozmyslieť," dodal Danko.

Aktualizované 14:31

Nechcem veriť, že by v tomto stave Smer-SD prevzal niektorý z týchto rezortov pod svoje krídla. "Dôsledky konca koaličnej zmluvy by boli nedozierne," varoval koaličných partnerov Danko, ktorý takto reagoval na medializované informácie o tom, že ministrom za cestovný ruch a šport by mal byť Rudolf Huliak, ktorý je momentálne Dankovým politickým oponentom.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda SNS tiež deklaroval, že je ochotný podporovať aj menšinovú vládu. "Nemôžeme značkou SNS niesť zodpovednosť za ľudí, ktorí nie sú členmi SNS a vyberie si ich Robert Fico. Tých si musí zobrať pod svoje krídla Smer-SSD," dodal Danko. "Keď som tvoril túto kandidátnu listinu, tak som bol v kontakte s Robertom Ficom a urobím tú prácu pre Smer a Hlas, pretože bez takejto podpory by nebol Robert Fico premiér a Peter Pellegrini prezident. Fico mi povedal, že musím rokovať s každým, pretože Smer vraj nezoberie na kandidátku nikoho, kto nie je členom. Bol som presvedčený, že týmto ľuďom bije srdce za národ a nie za limuzínu. Možným postupom môže byť aj to, že nemusíme byť ani vo vláde. My sme 238-tisíc peňazí vrátili aj pánovi Huliakovi ako nestraníkovi. Ani jeden z tých, kto sa prekrúžkoval nemôže povedať, že mu strana kampaň nezaplatila," dodal Danko s tým, že "odmieta byť trhací kalendár" v tom zmysle, že každý prekrúžkovaný z tejto kandidátky by mal automaticky mať mandát byť ministrom.

Aktualizované 14:21 - Andrej Danko verejne informuje o dianí v koalícii

Predseda SNS predstúpil pred novinárov, aby ich informoval o ďalšom dianí. Na úvod zvýraznil, že vláda funguje na základe koaličnej zmluvy tvorenej z troch politických strán . Dokonca citoval z tohto dokumentu vybrané state. "Koaličná zmluva nemôže byť hrubšie porušená, ako takýmto konaním predsedu vlády. Predseda každej strany má podľa zmluvy právo odvolať nominanta za svoju koaličnú stranu a vymenovať nového nominanta. Ostatní členovia sú takému návrhu povinní vyhovieť, v opačnom prípade je to porušenie koaličnej zmluvy. Ak táto zmluva stále platí, tak nie je možné, aby predseda vlády bez súhlasu predsedu koaličnej strany navrhol alebo vymenil ministra," povedal Danko novinárom.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nie je možné, aby predseda vlády svojvoľne vymenil ktoréhokoľvek člena vlády, pokiaľ nechce, aby došlo k zániku koaličnej zmluvy. Mám informácie, že poslanci okolo Hlasu, ktorí odišli, mali dnes rokovania s predsedom vlády, ale nie som informovaný o ich výsledku a nepredpokladám, že došlo k dohode. Za záhadných okolností prešiel pán Malatinec k Huliakovi," spomenul Danko. Včera Danko dokonca telefonoval aj s Rudolfom Huliakom. Považuje však za veľký politický problém, ak nedôjde k dohode na 79 poslancov.

"Ak by aj pán premiér nasilu nejakého ministra vymenil, nie je nikdy napísané, že bude mať dôveru koaličných strán a takýto minister by mohol byť aj v spolupráci s opozíciou odvolaný. Žiadny z takýchto ministrov by nemali zasadnúť do kresla, ak sa nedohodnú Hlas a SNS. Fico nám navrhol postup riešenia ministerstva športu a cestovného ruchu a riešenie ministerstva z portfólia strany Hlas, voľbu predsedu Národnej rady a voľbu členov v STVR," podrobne vysvetlil Danko.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fico podľa neho neurobí takýto "podraz", lebo by vraj mohol rozbiť koaličnú zmluvu. "Neznamená to, že som sa zbavil práva, rozprávať o tom, kto bude novým ministrom," komentoval svoje včerajšie ponuky všetkých rezortov spadajúcich pod SNS Danko. Odvolanie ministra premiérom by podľa Danka mohlo prebehnúť len na základe doloženia dodatku ku koaličnej zmluve, v opačnom prípade na to podľa neho premiér nemá právo, keďže zodpovednosť nesie buď SNS alebo v iných prípadoch ministrov Hlas-SD.

Aktualizované 11:47

Vládna koalícia by sa mohla dohodnúť a na konci dňa mať podporu 79 poslancov. Predpokladá to podpredseda Národnej rady (NR) SR, ktorý je poverený jej riadením, Peter Žiga (Hlas-SD). Uviedol to v utorok novinárom v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o riešení problémov v koalícii.

"Ja si myslím, že na konci dňa sa dohodneme na 79 a vládna koalícia bude ďalej pokračovať," skonštatoval Žiga. Zároveň potvrdil prebiehajúce rokovania koaličníkov. "Keď budú výsledky, tak vám budeme na nich odpovedať," deklaroval. Žiga sa vyjadril aj k možnej schôdzi k voľbe predsedu parlamentu. Avizoval, že ju zvolá po dohode v koalícii. "Či to bude o týždeň, o mesiac, ako sa koaliční lídri dohodnú," dodal.

Peter Žiga (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Aktualizované 11:17

"Premiér si má možnosť vybrať, ktoré z troch ministerstiev považuje za dôležité pre stabilizáciu koalície," uviedol minister za envirorezort Tomáš Taraba pri úvahe o možných zmenách na ministerských postoch. Dodal, že ak ho budú chcieť odvolať, vráti sa do parlamentu, ale nateraz na to nevidí dôvod.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Deklaroval zároveň, že ani on ani Šimkovičová nie sú "prilepení" ku svojim stoličkám. Očakáva však, že ak sa jeho či Šimkovičovej zmeny dotknú, dostanú aj vysvetlenie prečo. "Boli sme 'v prvom slede boja' na 'slniečkárskych' rezortoch, ktoré sme zdedili, investovali sme do toho veľa energie. Takže by som očakával, že nám niekto vysvetlí, prečo nemáme dokončiť veci, ktoré sme rozbehli a považujeme za dôležité," vyhlásil. "Ja odmietam logiku, že to je len nejaké posúvanie na šachovnici," dodal. (tasr)

Aktualizované 11:09

Jeden z členov takzvaných huliakovcov, poslanec Pavel Ľupták médiám prezradil, ako to bude s ministerstvom cestovného ruchu a športu. "Tie veci sú viacmenej dojednané, ale ja nie som súčasť koaličnej rady. Neviem posúdiť, aké prebiehajú procesy v stranách SNS a Hlas," povedal Ľupták s tým, že predbežne by sa mal ministrom športu stať Rudolf Huliak , čo sa berie už ako "dohodnutá vec".

Chceme iba to, čo nám bolo sľúbené na začiatku, hovorí Pavel Ľupták (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 10:37

Ku kríze a k možným koaličným rošádam sa v priestoroch parlamentu krátko predpoludním vyjadril šéf SNS Andrej Danko. "Nie som veštec. Ja som urobil všetko pre to, aby vláda vydržala. Je zrejmé, že ak tu nebude 79 poslancov, tak sa fungovať nedá. Teraz je na ťahu Hlas, aby urobil nejaké gesto a rozhodnutie. Aké to bude, to je v ich rukách," povedal Danko. Dodal, že nemá problém ani s menšinovou vládou a situáciu vraj treba vyriešiť do marcovej schôdze .

Teraz je na ťahu Hlas-SD, aby urobil nejaké rozhodnutie, tvrdí Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"To, čo sa teraz deje je možno aj dôsledkom toho, že tie úvodné dohody na začiatku neboli v poriadku. Dobieha nás aj systém slovenského parlamentu v tom, že vláda bola naučená na to, že čo sem príde - to sa schváli. Ministri aj v zahraničí musia navštevovať poslancov a presviedčať ich o dôležitosti zákonov," povedal Danko. Ten považuje za aktuálne dianie v koalícii za nešťastné, keďže sa blížia aj významné návštevy ako napríklad príchod generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho na Slovensko.

Peter Žiga a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ferenčák sa náhle vybral do Bratislavy

Dlhú dobu sa javilo, že skupina okolo Samuela Migaľa, ktorú evidentne ešte stále Ferenčák ako primátor mesta Kežmarok podporuje, nebude ochotná len tak jalovo pristúpiť na podmienky zvyšku vládnej koalície. Teraz sa ale zdá, že prišiel zlom, kedy zareagoval aj samotný Ferenčák, ktorý je doslova jazýčkom na váhach krehkej parlamentnej väčšiny.

Už vo viacerých prípadoch sa špekulovalo o to, či mu Smer neprisľúbil pozíciu podpredsedu vlády pre Plán obnovy. Ferenčák potom vyhlásil, že mieni byť poslancom a primátorom aj naďalej, čo by pôsobenie v tak vysokej vládnej pozícii vylučovalo.

Zmenil názor, témou rokovaní budú eurofondy a stabilita koalície

Kežmarský primátor a ešte stále člen Hlasu-SD Ferenčák však v utorok 18. februára ráno náhle zmenil názor. Rozhodnutie oznámil na ceste do Bratislavy cez video na sociálnej sieti. "Zmena plánu. Od rána cestujem do Bratislavy, kde ma čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície a tým pádom predísť predčasným parlamentným voľbám. Témou bude aj to, ako zvýšiť čerpanie eurofondov, aby sme každý deň nepočúvali o problémoch v kultúre, aby sme sa vôbec nevenovali otázkam, či Slovensko patrí do EÚ a NATO," povedal Ferenčák verejnosti vo videu a požiadal ich, aby mu držali palce.