Kotlár má vážny problém! Stráca podporu v koalícii: Hlas chce správu, SaS hlavu

BRATISLAVA - Ak by splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár predložil správu v podobe, v akej ju prezentoval, ministri za stranu Hlas-SD by s ňou mali veľký problém. "Určite by sme za ňu nezahlasovali," uviedol pred utorkovým rokovaním vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Dodal, že nevie o tom, že by mala byť správa bodom utorkového rokovania.

"Od pána Kotlára sme očakávali v správe niečo iné ako to, čo komunikoval. Malo ísť o vyšetrenie manažovania, nákupov počas pandémie. Tu zomrelo možno zbytočne 20.000 ľudí a my chceme vedieť, kto je za to zodpovedný," zdôraznil Tomáš. Zotrvanie Kotlára na mieste splnomocnenca podľa neho závisí od toho, či príde so správou, ktorá poskytne informácie o tom, čo mal Kotlár preveriť a prečo bol do pozície vymenovaný. "Zatiaľ to v tej správe nevidíme," skonštatoval minister.

Kotlára skritizoval vo víkendových diskusných reláciách predseda Hlasu-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok i ďalší člen vlády za Hlas, minister školstva, vedy, výskumu a mládeže SR Tomáš Drucker. Obaja takisto pripomenuli, že Kotlár by mal predložiť správu podľa zadania, ktoré dostal. Hlas-SD takisto odmietol spochybňovanie vedeckých faktov a autorít.

Opozičná strana SaS vyzvala vládu, aby sa na utorkovom rokovaní Kotlárovou správou zaoberala a vyvodila voči nemu za jej obsah zodpovednosť. Splnomocnenca považuje za "konšpirátora najhrubšieho zrna" a kabinet by mal preto Kotlára odvolať z postu splnomocnenca. "Jedine tak sa vláda na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) postaví na stranu vedy, lekárov a celého zdravotníctva," vyhlásila SaS. Na odvolanie Kotlára už vyzvali aj ďalšie opozičné strany. Kotlára obvinili zo šírenia dezinformácií a z ohrozenia dôvery ľudí v očkovanie.

Kotlár svoju správu už predložil vládnemu kabinetu. Na minulotýždňovej tlačovej konferencii hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavenie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Proti jeho vyjadreniam dôrazne protestovala lekárska a vedecká obec.