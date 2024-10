Rozčarovaný Kotlár hovorí o svojom konci: Tvrdo sa obul do Šutaja Eštoka aj lekárov! Vláde predložil ultimátum

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa slov ministra vnútra sa má vyšetrovanie zaoberať prideľovaním peňazí na mobilné odberné miesta, nákupom zdravotníckeho materiálu či vakcín a úmrtiami na ochorenie. Spomenul aj Kotlár. Ten podľa ministra síce súčasťou tohto tímu byť nemá, no Šutaj Eštok ešte včera hovoril o vzájomnej spolupráci. Spokojná s takýmto vývojom situácie bola aj SNS, ktorá bezprostredne ocenila rozhodnutie založiť vyšetrovací tím a ministrovi vnútra dokonca poďakovala, hoci prísť k takému kroku mohlo podľa národniarov aj skôr.

Vyjadrenie splnomocnenca vlády k téme COVID-19 Petra Kotlára (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nominant SNS Peter Kotlár však o žiadnej vďačnosti voči vedeniu rezortu vnútra dnes nehovoril. Práve naopak. Vládny splnomocnenec odkázal, že nie je ochotný spolupracovať a zdôraznil, že nemá dôveru voči ministerstvu vnútra ani ministerstvu zdravotníctva. Minister vnútra vraj spochybnil jeho činnosť, nepriamo požadoval jeho odchod a nerozumie tomu, „čo ide teraz vyšetrovať“. „Ministerstvo vnútra sa v tomto momente pre mňa stáva nedôveryhodným partnerom,“ povedal.

Odkaz dal aj celej vláde, ktorej chce predložiť uznesenie, ktorým chce vládu zaviazať k jeho odporúčaniam. Ak tak neurobí, odíde zo svojej funkcie a vráti sa ako poslanec do parlamentu. Otvoril aj tému pandemickej zmluvy, ktorú Slovensko ako jediné nepodpísalo, o čo sa mal pričiniť práve Kotlár. Kotlár tvrdí, že niekto z vlády sa stretol so šéfom WHO a prisľúbil, že Slovensko pandemickú zmluvu podpíše. Kotlár je stále proti takémuto kroku. V stredu by sa mal stretnúť s Robertom Ficom. Premiér cez víkend uviedol, že Kotlár by mal na chvíľu nechať bokom filozofie o očkovaní a sústrediť sa na nákup vakcín či obstarávanie mobilných odberných miest počas pandémie. „Splnomocnenec predložil správu, v ktorej zatiaľ nevidím všetko, čo by som tam chcel vidieť. Preto mám právo žiadať nejaké opravné opatrenia,“ povedal Fico.

Kotlár na tlačovke spochybnil tiež virológa Borisa Klempu a posťažoval sa na lekárov, ktorí sa nepostavili na jeho stranu. Dokonca povedal, že sa za nich hanbí. „To sa neviete postaviť za mňa?,“ pýta sa a tvrdí, že samotní lekári vakcínam nedôverujú, ale mlčia o nežiadúcich účinkoch. Kotlár trvá na svojich záverov, ktoré v súvislosti s mRNA vakcínami a očkovaním prezentoval už skôr.