Namiesto pokoja chaos! SaS hovorí o vláde populistov

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"Celý čas sme tu počúvali o tom, ako zavládne v tejto krajine pokoj, a zatiaľ tu zavládol iba chaos a zvyšovanie všetkých cien a zdražovanie," vyhlásil šéf SaS na piatkovej tlačovej konferencii. Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková hovorila o úniku "našich ľudí" pred spravodlivosťou. "Toto charakterizuje prácu ministra spravodlivosti," uviedla. Kritizuje ho aj za zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či špeciálnych jednotiek pre boj s organizovaným zločinom a korupciou. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podľa nej spochybňuje súdy a inštitúcie.

Sloboda a Solidarita na tému rok vlády Roberta Fica (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Poslanec Marián Viskupič (SaS) upozornil, že vláda za rok svojho fungovania zabrzdila ekonomický rast Slovenska. Dodal, že v oblasti verejných financií ukázala nulové šetrenie a bezradnosť. "Nedokázala zlepšiť rozpočtové hospodárenie, nedokázala prísť so štrukturálnymi reformami, nedokázala prísť so žiadnymi úsporami vo verejnom sektore," dodal. Vláda zvýšila odvody, dane, poplatky a znížila príspevok do druhého piliera. Zavedenie transakčnej dane označil za "klinec do rakvy" slovenskej ekonomiky.

Zdravotníctvo nie je podľa Tomáša Szalaya premiérskou témou

Zdravotníctvo nie je podľa Tomáša Szalaya (SaS) premiérskou témou, keď predseda vlády Robert Fico robí z neho problém svojho politického partnera. "Za rok máme horšie zdravotníctvo napriek tomu, že doňho išlo tento rok rekordné množstvo peňazí," dodal. Za najzávažnejší problém spomenul informácie o tom, že výstavba koncovej nemocnice v Bratislave je nereálna. Pripomenul tiež chaos vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), kde sa podľa neho plytvá s peniazmi poistencov. Dodal, že VšZP znížila rozsah zmlúv s jednodňovými klinikami.

Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rozložil políciu, pripomenul vysoké odchody príslušníkov z polície a tiež to, že policajti demonštrujú proti vlastnému ministrovi. Ministerstvo obrany Krúpa skritizoval za to, že zarába na vojne na Ukrajine a má rôzne kšefty. Doplnil tiež, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) robí hanbu vo svete, vyčíta mu, že v rezorte robí personálne čistky.