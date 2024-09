Vláda podľa opozície obmedzuje diskusiu o zlom konsolidačnom balíku

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"To, čo preberáme, má zásadný dosah na každého jedného občana, živnostníka, firmu. Zase raz ide vláda tieto zásadné zmeny presadiť narýchlo, bez riadnej diskusie," vyhlásil podpredseda finančného výboru parlamentu. Vytkol vláde, že k návrhom neprebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, nemohli sa k nim vopred vyjadriť sociálni partneri ani ekonomickí odborníci.

archívne video

Pozvanie premiéra pre opozíciu diskutovať o konsolidácii je falošné, tvrdí SaS (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Viskupič spochybnil aj to, či je potrebné prijímať opatrenia v celkovom objeme 2,7 miliardy eur. Vyzerá to totiž tak, že jedna miliarda eur z toho je pripravená na nové výdavky. "Vláda by mala vždy najprv šetriť. Keď už to nevie, aspoň by nemala vytvárať nové výdavky," zdôraznil. Na potrebe konsolidácie verejných financií je podľa neho zhoda, v návrhu však podľa neho nie je nič ozdravné a všetky problémy sa iba prenášajú na plecia ľudí, živnostníkov a firiem.

Predložený balík je podľa ďalšieho opozičného poslanca Igora Matoviča (hnutie Slovensko) dôkazom toho, že predstavitelia súčasnej vlády klamali voličov, keď im pred voľbami sľubovali zastavenie zdražovania. Navrhované konsolidačné opatrenia totiž podľa neho prinesú práve výrazne zdražovanie a koalícia ich chce navyše schvaľovať narýchlo, v skrátenom legislatívnom konaní.

Za klamstvo označil Matovič aj tvrdenie, že bývalé vlády odovzdali tej súčasnej verejné financie v zlom stave. "To vy ste v roku 2020 odovzdali najhoršie verejné financie v EÚ. Kasa bola vybrakovaná, nebolo ani na dôchodky," vyhlásil v rámci rozpravy. Vlády, v ktorých bol Matovič premiérom a ministrom financií, podľa neho prvýkrát v histórii hospodárili lepšie ako priemer EÚ a eurozóny. Zároveň nechali nasledovníkom v zásobe 12 miliárd eur požičaných za nulový úrok. "Prebrali ste verejné financie v omnoho lepšom stave, ako ste ich odovzdali," doplnil.