Hrabko sa vyjadril: Verbálne koaličné spory majú ďaleko k chaosu počas troch bývalých vlád

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA – Verbálne spory vo vládnej koalícii nesmerujú do hĺbky a majú ďaleko k chaosu minulého volebného obdobia, kedy sa vystriedali tri vlády a skončilo predčasne. Povedal publicista Juraj Hrabko.

Ak by napätie medzi Slovenskou národnou stranou a Hlasom-SD hrozilo väčšou eskaláciou, podľa Hrabka zasiahne premiér Robert Fico (Smer-SD). "Vie si urobiť poriadok vo vládnej koalícii. Ale situácia, keď sa dve strany hádajú a Smer-SD ostáva pomimo, mu iba vyhovuje," dodal.

archívne video

Strana SaS sa vyjadruje k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Problémom vládnej koalície v minulom volebnom období bol podľa neho rastúci chaos, ktorý vyústil do vyslovenia nedôvery vláde a vypísania predčasných parlamentných volieb. "V súčasnosti nehrozí rozpad vlády, ani vládnej koalície a už vôbec nie vypísanie predčasných volieb, na ktoré potrebujete v parlamente 90 hlasov," konštatoval Hrabko. Pripomenul, že Smer-SD zatiaľ doviedol všetky svoje vlády až do riadnych parlamentných volieb a ani jedno volebné obdobie, kedy bola táto strana vo vláde, sa neskončilo predčasne. Otázkou podľa neho skôr je, či bude slovenská politická scéna z dlhodobého hľadiska schopná ponúknuť alternatívu k súčasnej vládnej koalícii. "Už dnes sa pýtam, čo bude, až raz táto vládna koalícia skončí, či to bude skôr alebo neskôr. Aká je alternatíva?" pýta sa Hrabko.

Na margo rokovania premiéra s predsedom PS Michalom Šimečkom a predsedom KDH Milanom Majerským o konsolidácii verejných financií Hrabko poznamenal, že od predsedu vlády bolo racionálne vyslať pozvaním opozície politický signál a od lídrov opozičných strán bolo slušné, že pozvanie prijali. "Ak pozýva prezident, predseda parlamentu alebo vlády, treba to pozvanie prijať z úcty k inštitúcii, nie k osobám, ktoré ju dočasne vedú," konštatoval.

Mimovládne strany informácie nemajú

Hoci sa predseda vlády snaží vysielať signály o tom, že konsolidáciu verejných financií široko konzultuje, nie iba s opozíciou, ale aj s predstaviteľmi rôznych relevantných inštitúcií, zodpovednosť za jej prípravu bude podľa Hrabka niesť iba vláda. "Vláda má informácie od svojich ministrov a ďalších organizácií. Mimovládne strany takéto informácie nemajú," upozornil s tým, že opozičná strana nemôže pripraviť rovnako prepracovaný alternatívny návrh konsolidácie ako vláda.

Podľa Hrabka mal premiér pozvať na rokovanie aj hnutie Slovensko. "O Igorovi Matovičovi a jeho hnutí si môže každý myslieť čo chce, ale on nie je v parlamente nejaký prišelec, jeho hnutie tam dostali voliči parlamentnými voľbami," poznamenal. Dodal, že s hnutím Slovensko stále menej spolupracujú ostatné tri parlamentné opozičné strany. "Na podanie návrhov im stačia tri poslanecké kluby, ktoré majú," konštatoval Hrabko.