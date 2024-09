Situácia je zlá! Lekári bijú na poplach: Ak sa konsolidačný balíček schváli, začneme zbierať výpovede

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V prípade, že návrh konsolidačných opatrení parlament schváli, Lekárske odborové združenie (LOZ) začne so zberom výpovedí lekárov. Predseda LOZ Peter Visolajský to uviedol v reakcii na štvrtkové (26. 9.) posunutie konsolidačného balíčka do druhého čítania.

"Hlasovanie a zrýchlené legislatívne konanie pri konsolidačnom balíčku, ktoré odignorovalo upozornenia lekárov a sestier, je podrazom voči zdravotníkom a pacientom," vyhlásil Visolajský.Postup v parlamente ho zároveň presvedčil o tom, že avizované mimoriadne rokovanie vlády k zdravotníctvu bolo len dymovou clonou, a nie reálnou snahou o riešenie. "Odkazujeme vláde SR, že v momente schválenia zákona začíname so zberom výpovedí lekárov z pracovného pomeru," oznámil predseda LOZ.

Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali diskusii o konsolidačnom balíčku celý štvrtok. Na záver rokovacieho dňa ho posunuli do do druhého čítania. To sa začne budúci týždeň v utorok (1. 10.) o 9.00 h.

Konsolidačný balík sa skladá z dvoch legislatívnych návrhov a opatrení, ktoré by mali do štátneho rozpočtu priniesť 2,7 miliardy eur. Deficit verejných financií by mal prostredníctvom opatrení klesnúť na 4,7 percenta z tohtoročných necelých 6 percent hrubého domáceho produktu.

Navrhované konsolidačné opatrenia v zdravotníctve sa týkajú spomalenia valorizácie platov zdravotníkov v ambulantnom i nemocničnom sektore na tri percentá na jeden rok i transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Okrem zástupcov zdravotníckych organizácií ich kritizuje aj opozícia.