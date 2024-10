Richter považuje za dôležitú podporu poslancov z Národnej koalície vláde

Ján Richter (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pre Smer-SD je dôležité zotrvanie poslancov Národnej rady (NR) SR pôsobiacich v mimoparlamentnej strane Národná koalícia/Nezávislí kandidáti v klube SNS a ich podpora vládnej koalícii. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter v reakcii na to, že členovia Národnej koalície pôsobiaci v parlamente za SNS žiadajú doplniť do názvu klubu Národnú koalíciu. Vníma to ako zámer zviditeľnenia sa a rozumie mu.