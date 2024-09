Premiér útokmi na mňa odvádza pozornosť od skutočných problémov, reaguje Šimečka

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) útokmi na šéfa PS Michala Šimečku a jeho rodinu odvádza pozornosť od skutočných problémov Slovenska. Všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Fico spomína, čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil Šimečka do politiky. Uviedol to Šimečka v reakcii na Ficove vyjadrenia. Premiér inicioval odvolávanie šéfa PS z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR.

"Naša krajina čelí obrovským problémom, a on sa namiesto toho na niekoľkej tlačovej konferencii venuje dotáciám, tanečným súborom, to je šialené," povedal predseda PS na tlačovej konferencii. Fico podľa neho namiesto toho, aby riešil bezpečnosť detí či protesty policajtov, zvoláva tlačové konferencie, kde útočí na jeho rodinu a venuje sa mimovládnym organizáciám. Označil to za zúfalé predstavenie zatrpknutého človeka.

archívne video

Michal Šimečka reaguje na snahu koalície odvolať ho z funkcie podpredsedu NRSR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šimečka doplnil, že PS nikdy nevládlo, a teda nikdy nemalo dosah na prerozdeľovanie dotácií. "Všetky občianske združenia, nadácie, na ktoré teraz Robert Fico útočí, dostávajú podporu, granty nielen zo Slovenska, ale aj od EÚ alebo od súkromných zdrojov," povedal s tým, že podporu organizácie dostávajú dlhodobo, dávno predtým, než bol v politike. Dodal, že dotácie dostávali aj počas vlád Smeru-SD, pretože ide o úspešné projekty.

Fico podá návrh na odvolanie vo štvrtok

Fico v utorok informoval, že návrh na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu podá skupina koaličných poslancov vo štvrtok (5. 9.). Návrh podpisujú poslanci za Smer-SD a SNS, žiadať budú mimoriadnu schôdzu.

Premiér opakovane vyčíta Šimečkovi prepojenie nadácií, ktoré získali peniaze od štátu, na jeho rodinných príslušníkov, ako sú strýko, mama či partnerka. V tejto súvislosti spomenul aj vyjadrenie rezortu spravodlivosti, že audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv. Šimečkovi tiež Fico vyčíta, že zneužíva protesty proti ministrom, ktorí vedú rezorty kultúry či spravodlivosti. Sú to podľa premiéra rezorty, v ktorých Šimečkova rodina "stráca finančné zázemie".