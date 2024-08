Progresívne Slovensko bije na poplach: Chýbajú tisíce policajtov, hrozí kolaps bezpečnosti

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na Slovensku chýbajú tisíce policajtov, ďalší zvažujú odchod, uviedli poslanci z Progresívneho Slovenska

Minister sa podľa poslanca Národnej rady SR a bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka (PS) policajtom počas volebnej kampane vyhrážal a označoval ich za zločincov. "A toto tí policajti, ktorí chcú bojovať so zločinom, chcú zachraňovať hodnoty, verejný záujem, cítia ako vyhrážku aj im osobne," vyhlásil Spišiak s tým, že policajti často nevidia reálnu perspektívu, a preto sa rozhodnú odísť do civilu.

Bývalý policajný prezident si myslí, že príplatky pre bezpečnostné zložky z dielne ministerstva vnútra by hnutie v parlamente malo podporiť. Opoziční politici však dodali, že zdvihnutie príplatkov a valorizácia výsluhového dôchodku nie sú systémové opatrenia. Spišiak informoval, že o situácii v polícii chcel hovoriť aj priamo s ministrom vnútra. Ten sa mu podľa jeho slov späť neozval.

PS kritizuje vládnu koalíciu, že sa ešte nedohodla na novom šéfovi NR SR

To, že ešte nie je dohoda na novom predsedovi parlamentu, ukazuje nekompetentnosť vládnej koalície. Myslí si to líder opozičného PS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka. Zároveň koaličných predstaviteľov kritizuje aj za to, že ešte nepredstavili konsolidačné opatrenia. "Pokiaľ ide o predsedu parlamentu, lebo chápem to tak, že to je hlavné jablko sváru v koalícii, na to predsa mali mesiace. Dokonca ešte predtým, než bol Peter Pellegrini zvolený prezidentom. Veď už v situácii, keď sa Peter Pellegrini rozhodol kandidovať, tak mali predvídať, že sa to môže stať. Nerozumiem, ako to mohli takto nedomyslieť, zanedbať, ako si mohli myslieť, že to nejako vyrieši," skonštatoval.

Šimečka upozornil aj na to, že ešte neboli predstavené konsolidačné opatrenia. Pripomenul, že od vlády to žiadali ešte na jar. "To sú obrovské peniaze, ktoré treba ušetriť, cez jednu miliardu. A to nie je niečo, čo môžete priniesť na poslednú chvíľu do parlamentu a schváliť to v skrátenom legislatívnom konaní za dva dni. To má dosah na obrovské množstvo ľudí," dodal. Líder PS namietal aj legislatívny návrh týkajúci sa výsluhového dôchodku generálneho prokurátora. "Vo vláde si zvýšili platy, a to veľmi pokútnym spôsobom - obídením zákona, zvýšením paušálnych náhrad, lietajú si na vládnom špeciáli do Nemecka, zvýšili rentu premiérovi v zákone, ktorý nazvali lex atentát, hoci zvýšenie renty nemá nič s atentátom, a teraz pokračujú a dávajú rentu Marošovi Žilinkovi," podotkol.