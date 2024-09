Šimečka odmieta obvinenia a považuje odvolávanie za odvracanie pozornosti od problémov vlády

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Začalo sa to útokom na nadáciu, ktorá je pomenovaná po mojom starom otcovi, s ktorou ja, pochopiteľne, nemám nič spoločné. Teraz to pokračuje útokmi na môjho otca, mamu, partnerku, pričom ide o organizácie, ktoré získavali granty celé roky dávno pred tým, než ja som bol v politike, a všetko je verejné a transparentné," poznamenal na štvrtkovej tlačovej konferencii.

VIDEO Reakcia Progresívneho Slovenska na odvolávanie Michala Šimečku z postu podpredsedu NR SR a aktuálna politická situácia

Reakcia Progresívneho Slovenska na odvolávanie Michala Šimečku z postu podpredsedu NR SR a aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Koalícia chce podľa slov Šimečku odviesť jeho odvolávaním pozornosť od viacerých aktuálnych tém a problémov. Deklaroval, že v opozičnej práci budú pokračovať. "Mňa to vôbec neodradí a ani to nezmenší naše odhodlanie vymeniť vládu Roberta Fica v najbližších voľbách. Budeme to robiť naďalej dôrazne, dôsledne, všetkými nástrojmi, ktoré nám Ústava SR dáva k dispozícii. Budeme poukazovať na to, že Robert Fico nevládne pre ľudí, ale iba pre vlastnú pomstu," podotkol.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrh na odvolanie Šimečku podali vo štvrtok parlamentní poslanci za Smer-SD a SNS. Pri odôvodňovaní hovorili o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, a podozreniach z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie. Mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu.