Pellegrini bude na obede po inaugurácii hostiť 15 mladých ľudí a 15 seniorov

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/František Iván)

archívne video

Spoločné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a zástupcov cirkví na Slovensku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sobotným (15. 6.) obedom by chcel Pellegrini vyslať z Prezidentského paláca signál o potrebe vrátiť sa naspäť k medzigeneračnej solidarite a dialógu. "Pokúsiť sa dostať do rozhovorov najmladšiu generáciu s tou najstaršou. Mladí prinášajú energiu, starší skúsenosť, treba mať k tomu rešpekt a počúvať sa," povedal s tým, že seniori s mladými budú sedieť za jedným stolom "na striedačku". Poukázal na to, že tieto dve skupiny sa prestávajú chápať, dostávajú iný obsah a žijú vo svojich "bublinách". Medzigeneračnú solidaritu považuje Pellegrini za základ fungovania spoločnosti. Slávnostný obed je súčasťou sobotného inauguračného dňa prezidenta. Uskutoční sa po prevzatí paláca Pellegrinim a rozlúčke s odchádzajúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.