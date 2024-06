Pellegrini by mal podľa českých exprezidentov podporovať rozvoj vzťahov Slovenska a Česka

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Prezident republiky symbolizuje svoj štát, svoju krajinu, musí chrániť jej identitu a suverenitu, aj keď za to nebude zvonku chválený a v Bruseli za to nebude obľúbený," myslí si Klaus.Podľa Zemana je Pellegrini dostatočne skúsený na to, aby potreboval rady od bývalých prezidentov. "Avšak pri našom minulom stretnutí som mu hovoril, že hlupákov, s ktorými sa nepochybne bude občas stretávať, je vhodné ignorovať," povedal Zeman a dodal, že je preňho veľkým potešením sa na Pellegriniho inaugurácii osobne zúčastniť.

Bývalí českí prezidenti sa zhodli, že Pellegrini by mal vo funkcii hlavy štátu SR podporovať rozvoj česko-slovenských vzťahov. "Mal by byť "nad vecou", dať prednosť udržiavaniu dobrých vzťahov našich dvoch krajín pred nedávnym politikárčením niektorých českých politikov," uviedol Klaus v narážke na prerušenie česko-slovenských medzivládnych konzultácií, ktoré v marci oznámila česká vláda. Dôvodom tohto kroku boli rozdiely v názoroch na niektoré kľúčové zahraničnopolitické témy.

Zeman v tejto súvislosti zdôraznil, že je potrebné odlíšiť vzťahy medzi českým a slovenským národom, ktoré sú podľa jeho slov dôležitejšie, od vzťahov jednotlivých vlád. "Myslím si, že nový prezident Slovenska by mal podporovať rozvoj česko-slovenského priateľstva na národnej úrovni. Čo sa týka úrovne vládnej, tu musí napraviť svoju chybu najskôr česká strana," dodal Zeman.

Peter Pellegrini bol do funkcie slovenského prezidenta zvolený v tohtoročných marcových voľbách, v ktorých so ziskom 53,12 percenta hlasov porazil protikandidáta Ivana Korčoka. V sobotu v úrade vystrieda dosluhujúcu prezidentku Zuzanu Čaputovú.