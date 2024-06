Peter Pellegrini chce úradovať z Košíc aj Banskej Bystrice viackrát do roka

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Peter Pellegrini chce vo funkcii prezidenta SR úradovať aj z regiónov. Do Košíc a Banskej Bystrice chce zavítať viackrát do roka. Povedal to v rozhovore. Zvolený prezident pripomenul, že v minulosti fungovala prezidentská kancelária aj v Banskej Bystrici. Bude sa snažiť ju obnoviť.

Pellegrini chce väčšinu času v úrade tráviť medzi ľuďmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. "Chcem, aby aj ľudia mali čo najväčšie možnosti a najbližší prístup k prezidentskej kancelárii," dodal. V kanceláriách v Banskej Bystrici a Košiciach chce úradovať počas roka častejšie ako jeho predchodcovia. "Kancelária nemá byť len formálna, má byť miestom, kde môže raz za čas občan zo stredného Slovenska a východného Slovenska reálne prezidenta aj stretnúť. Medzitým tam musí byť pracovník, ktorý bude zabezpečovať agendu, styk s verejnosťou a podobne," dodal Pellegrini. Do miest by chcel zavítať viackrát do roka vždy na niekoľko dní, aby mohol robiť aj výjazdy do jednotlivých okresov.

Pellegrini sa ujme prezidentského úradu na slávnostnej inaugurácii v sobotu (15. 6.). Konať sa bude v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.