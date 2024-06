Inaugurácia Petra Pellegriniho: Slovenské jedlo, bryndza aj zahraniční hostia! Na hrade to bude žiť

(Zdroj: Topky, TASR, SITA, Getty Images)

archívne video

V druhom kole prezidentských volieb vyhral Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na rozdiel od inaugurácie, ktorá sa na pravé poludnie koná v bratislavskej Redute, večerná recepcia sa bude niesť v o niečo uvoľnenejšej atmosfére, hoci stále ide o oficiálnu večeru. Zoznam pozvaných hostí na slávnostnej schôdzi je z veľkej väčšiny striktne daný protokolom. Tvoria ho poslanci parlamentu, bývalí prezidenti či neúspešní prezidentskí kandidáti a Peter Pellegrini tam bude mať iba asi 20 osobných hostí. Večer na slávnostnej recepcii pri dobrom jedle a hudbe to však už bude iné.

Pellegrinimu budú večer robiť spoločnosť napríklad jeho blízki priatelia či bývalí kolegovia. Nepôjde však rozhodne o žiadnu odviazanú párty. Pozvaní sú napríklad poslanci, niektorí štátni tajomníci za stranu Hlas-SD, ale aj guvernér NBS Peter Kažimír, ktorý okrem toho, že s Petrom Pellegrinim dlhé roky spolupracoval, patrí aj k jeho blízkym priateľom. Niet je preto prekvapením, že práve on otvorí večer príhovorom.

Centrála Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prítomná bude aj Pellegriniho sestra Eva, ktorá mu robila spoločnosť aj počas volebnej noci. Ako nám prezradila Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková, matka nášho prezidenta sa už recepcie nezúčastní, no počas dňa nebude po boku svojho syna chýbať.

Oficiálnej inaugurácie ako aj štátnej recepcie sa zúčastnia aj bývalý český prezident Miloš Zemana a bývalý český premiér Andrej babiš. „U nás nie je zvykom oficiálne pozývať na inauguráciu zahraničných štátnikov a hostí. Peter Pellegrini sa však rozhodol pozvať oboch ako osobných hostí,“ uviedla Medveď Macíková.

Presné menu známe nie je, no exotické špeciality, mangové krémy či lososa by ste na stoloch hľadali márne. „Jedlo by mali tvoriť lokálne slovensko potraviny, ktoré sa dajú teraz u nás bez problémov zohnať. Mala by tam byť napríklad bryndza čo ovčie syry,“ prezradila Pellegriniho hovorkyňa. Chýbať nebude ani kultúrny hudobný program.

Ketering zabezpečuje firma, ktorú vysúťažila Kancelária prezidenta SR a náklady na recepciu budú hradené z jej rozpočtu. Zaujímavosťou je že, že zatiaľ čo večernú recepciu už pokrýva Prezidentský palác, inauguráciu v Redute má pod palcom Kancelária Národnej rady SR.