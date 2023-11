Brutálna bitka v bratislavskej krčme: Muž mlátil krígľom hlava nehlava! Všetko zachytila KAMERA

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Muž v bratislavskom podniku napadol druhého muža, hrozí mu väzenie (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Muž vyčíňal s krígľom v ruke. Jeho správanie malo katastrofálne následky. "Dňa 18.11.2023 krátko po 02.15 h bola hliadka PZ privolaná do jedného z pohostinstiev na Znievskej ulici, kde došlo k fyzickému napadnutiu jedného zákazníka druhým. Po príchode na miesto bolo zistené, že 43-ročný muž bez akéhokoľvek predchádzajúceho podnetu, vzal do ruky 0,5 l sklenený krígeľ a celkovo päťkrát udrel do oblasti hlavy vedľa neho sediaceho muža," uviedla polícia.

Napadnutý muž utrpel viaceré zlomeniny, tržné rany a pomliaždeniny v tvárovej oblasti hlavy, ako aj otras mozgu. S ťažkými zraneniami bol privolanou RZP prevezený do jednej z nemocníc. Policajti na mieste agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. "Po vykonaní potrebných úkonov vzniesol policajný vyšetrovateľ obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva 43-ročnému Jánovi P. z Bratislavy," dodali.

Keďže v zmysle zákona spôsobil agresívny muž ťažkú ujmu na zdraví, pretože „útok smeroval na životne dôležitý orgán“ v prípade preukázania viny pred súdom hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.