Minister a úrady varujú pred veľmi drahým plynom: Číselní experti ich schladili, veď nám vychádza úplne iné číslo!

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com, TASR/František Iván)

archívne video

Minister hospodárstva Peter Dovhun po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dovhun toto stanovisko povedal v rozhovore pre Denník N. Podľa neho sa pomoc "ujde" len 150-tisíc domácnostiam, ktorým vedia kompenzovať vysoké ceny. Ostatní sa vraj majú pripraviť na dvojnásobný nárast.

Na slovíčko, pán minister, odkazujú Dáta bez pátosu

Po týchto slovách sa ozvala organizácia Dáta bez pátosu, ktorá sa roky venuje dátovej analytike a číslam a s hrozivo znejúcimi slovami Dovhuna úplne nesúhlasia. "Rozpíšme si na položky, nad čím vláda uvažuje, čo minister oznámil a čo ľuďom vláda nekomunikuje," začínajú dátoví experti reagovať.

Argumentujú tým, že prenos a distribúcia tento rok mierne zdražela zo 14 eur za 1MWhod v roku 2022 na 17 eur v roku 2023. "Podľa indikatívneho materiálu ÚRSO k cenám na rok 2024 zdražieť nemá. Predpoklad je dokonca maličký pokles," popisujú s tým, že predpokladaná cena bude stabilná na 17 eurách za jednu megawatthodinu.

(Zdroj: ÚRSO, Facebook/Dáta bez pátosu)

Tu sa však začína podľa dát tá zaujímavá časť. "Komodita bola nacenená v roku 2022 na úrovni asi 21 eur za 1MWhod. V roku 2023 ju ÚRSO uvádza na úrovni 94 eur za 1MWhod. Ale vláda mimoriadnym opatrením cenu komodity zdvihla len na úroveň 25 eur za 1MWhod. Je to mierny nárast, ale väčšinu rozdielu medzi 25 a 94 hradí vláda energetickou pomocou z rozpočtu v rozsahu asi 2 miliardy eur za plyn a teplo (teplo je prevažne z plynu)," pokračuje vo vysvetľovaní organizácia. "Zapamätajme si 50-55 eur: cena komodity na rok 2024," dopĺňajú.

(Zdroj: ÚRSO, Facebook/Dáta bez pátosu)

Zásadná otázka

"Prečo by sme mali platiť 70 eur za komoditu?" pýtajú sa rečnícky v statuse. "Nakúpil niekto dodávky plynu na rok 2024 pri šialených cenách v októbri-novembri-decembri 2022 viac ako rok dopredu? Mal na to prachy? Arbitrárne zvolené rozhodné obdobie len 1 roka by malo byť merítkom pre stanovenie ceny? Má to byť podobne ako arbitrárne zvolené 2-3 mesačné obdobie pre elektrinu (Galek / Sulík) v roku 2022 pre rok 2023? Zapamätajme si, že ÚRSO/Vláda chce 70 eur, ale nám vychádza z cien v roku 2023 len 50-55 eur," pokračujú.

(Zdroj: ÚRSO, Facebook/Dáta bez pátosu)

Aký dvojnásobok? Nám vyšiel nárast o 50 percent, tvrdia dátoví analytici

Následne prichádzajú k rozuzleniu a výsledku.

"Vláda komunikovala, že vidí zvýšenie na dvojnásobok z ceny 50 eur za 1MWhodinu v roku 2023 (bez DPH), lebo:

70 + 10 + 3 + 17 = 100 Eur za 1 MWhodinu plynu

Nám vycháza z priemeru ceny komodity v roku 2023 a miernou dotáciou asi 5 eur na komoditu cena takto:

50 + 5 + 3 + 17 = 75 Eur za 1 MWhodinu plynu.

Vláda hovorí a hlási "dvojnásobok", nám vyšiel nárast: +50% ," tvrdia Dáta bez pátosu.

(Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu)