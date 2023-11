Nefér praktiky po odchode kabinetu? Kľúčový minister Ľudovíta Ódora si prilepší hneď dvakrát! Tej sume nebudete veriť

Dovhun bude siahať na odstupné hneď dvakrát. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Gettyimages.com)

O tom, že Dovhun si odstupným prilepší hneď dvakrát, informoval portál agentúry SITA Webnoviny.sk. Pointa dvojnásobného odstupného spočíva nielen v tom, že minister Dovhun sedel v exekutíve, ale predtým pôsobil aj v inej spoločnosti, ktorou je Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Sám Dovhun pre verejnoprávnu RTVS potvrdil, že po skončení úradovania sa nevrátil na svoje pôvodné miesto generálneho riaditeľa. Spoločnosť pritom spoluvlastní štát.

Ide o asi 100-tisíc eur v hrubom

Zásadná informácia sa však týka toho, že Dovhun si za oba odchody z funkcií zoberie odstupné, ktoré bude dokopy vo výške približne 100-tisíc eur v hrubom.

"Zamestnávateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., postupoval v zmysle platnej legislatívy SR a ukončil pracovný pomer aj preto, lebo post generálneho riaditeľa je naviazaný na post predsedu predstavenstva, ktorého menuje ministerstvo financií. Jediným spôsobom pre P. Dovhuna, ako sa za týchto podmienok vrátiť do SEPS, bol návrat bez výkonu funkcie, a teda zostať doma s plným platom na prekážkach v práci," povedala pre RTVS hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

Odstupného z vlády sa vzdať nedá, je tu však možnosť charity

Pre Dovhuna je asi "najhoršie" to, že zákonné okolnosti ho stavajú do nelichotivého svetla, kde sa ako exminister ani nemôže vzdať odmeny, keď pôsobil v exekutíve. Ministri dostávajú plat ešte tri mesiace po svojom konci. Ak si spočítame, že mesačne ide o sumu asi 4 590 v hrubom, je to dohromady približne 13 770 eur.

Dovhun však môže s touto situáciou niečo urobiť, keďže je na jednotlivcovi, ako s odstupným naloží. Je tu aj možnosť charity, ktorá sa často skloňuje a sám exminister Dovhun pre verejnoprávnu televíziu potvrdil, že práve toto bude zrejme cesta ako so získanými prostriedkami naloží. Ako povedal, charitu podporuje dlhodobo a pravidelne.