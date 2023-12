Slovensko má zarobené na poriadny problém: Mrazivé porovnanie so susedmi, máme našliapnuté na grécku cestu!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu (Visual Capitalist), Gettyimages.com )

BRATISLAVA - Po niekoľkých rokoch covidu, energetickej krízy či inflačnej krízy sa niektoré európske štáty snažili s problémami finančného či hospodárskeho charakteru popasovať svojím spôsobom. Niektoré to zvládli lepšie, niektoré horšie. Slovensko, aspoň podľa posledných dát, zrejme spadá do tej druhej kategórie, pričom nám vôbec nepraje ani budúcnosť a grécky scenár vo forme bankrotu tu ešte priamo nie je, no máme naňho významne našliapnuté.

Nenarobíme sa a ani dosť nezarobíme

Aspoň to tvrdí organizácia Dáta bez pátosu, ktorá vychádza z posledného grafu spoločnosti Visual Capitalist. "Napriek všetkým limitáciám metodiky parity kúpnej sily a aj zberu údajov o odrobených hodinách (oficiálnych) je oproti ostatným krajinám OECD jasné nasledovné: moc sa nenarobíme, ani veľa nezarobíme," rýchlo diagnostikujú situáciu Dáta bez pátosu.

(Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu, Visual Capitalist)

Hrozba gréckej cesty

"Veľa píšeme o Grécku (kam máme našliapnuté makroekonomicky) a oni dnes robia viac ako my a dostanú za to o 15% menej ako my. Brutálne oproti roku 2009 schudobneli a ešte sa aj narobili," varuje organizácia, pričom zlý scenár okamžite premostili aj na našu krajinu. "Slovensko čaká to isté, lebo: žijeme na úkor budúcnosti: dlhy, úvery, slabo sa vzdelávame a neinovujeme, najlepší, mladí, vzdelaní a zdraví z krajiny odchádzajú nie len tvoriť hodnoty do zahraničia, ale ich tam aj míňať a investovať," konštatuje sa v statuse.