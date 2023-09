AKTUÁLNE Nočná dráma v Bratislave: Muž na sídlisku strieľal do ľudí aj policajtov!

Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Záchranári v noci zo stredy (27. 9.) na štvrtok zasahovali v bratislavskej Dúbravke pri štyroch osobách so strelnými poraneniami. Jedna z nich po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti. Na streľbu upozornili noviny.sk a aktuality.sk

"Na základe telefonátu na tiesňovú linku 155 v noci na dnes Krajské operačné stredisko Bratislava vyslalo štyri posádky do mestskej časti Dúbravka. Na mieste sa nachádzali štyri osoby so strelnými poraneniami, ktoré boli po prvotnom ošetrení transportované do nemocníc. U piatej záchranári konštatovali exitus," uviedli záchranári.

Správu budeme aktualizovať.

