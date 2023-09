Polícia začala v prípade incidentu v Dúbravke trestné stíhanie: Aj za zabitie v súvislosti so služobným zákrokom

Nočná streľba v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V prípade nočného incidentu v bratislavskej Dúbravke začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu útoku na verejného činiteľa, zločinu ublíženia na zdraví, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu všeobecného ohrozenia. Polícia začala trestné stíhanie aj vo veci trestného činu zabitia, a to v súvislosti so služobným zákrokom, pri ktorom došlo k usmrteniu páchateľa. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.