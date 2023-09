Ďalší svedok tragédie v Dúbravke prehovoril: Syna som odháňal od okna, explózia, streľba a krik zranených!

Nočná streľba v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Incident, ktorý sa stal v noci zo stredy na štvrtok na jednom z bratislavských sídlisk bol ako z akčného filmu. 32-ročný muž najskôr strieľal z okna svojej bytovky, neskôr vybehol von, troch ľudí postrelil a policajta bodol nožom. Podľa obyvateľov bol často pod vplyvom drog. Pre tvnoviny.sk prehovoril svedok celého incidentu.

„Keď som prišiel domov, začul som silný výbuch a potom streľbu. Zobudil sa aj môj syn a chcel sa pozrieť z okna. Ja som ho ale rýchlo ťahal od okna ďalej, aby sa mu nič nestalo,“ uviedol muž, ktorý býva vo vedľajšom dome. „Počul som ľudí ako sa hádajú, a dokonca som počul krik zraneného, ktorého pravdepodobne zasiahla guľka,“ dodal zdesený Richard.

Útočníka nepoznal osobne, no vie, že mnohí jeho susedia sa na správanie mimoriadne zvláštneho suseda sťažovali už dlhšiu dobu. „Osobne som s ním nemal žiadnu skúsenosť, ale povrávalo sa, že práve on spôsoboval nočné výbuchy. Možno ide iba o domnienky, všetko je teraz na polícii,“ dodal svedok.

Podľa susedov bol muž mimoriadne nebezpečný už v minulosti. Z okna vyhadzoval pyrotechniku, strieľal po holuboch, do vchodu paneláku a do výťahu striekal slzný plyn. Na muža už niekoľkokrát zavolali policajnú hliadku, no bezúspešne, lebo neotváral dvere, informovali susedia. Zrejme podobná udalosť predchádzala aj nočnej streľbe. „Ľudia pod oknom mu začali nadávať, pretože opäť vyhadzoval z okna pyrotechniku,“ uviedol svedok. „Potom spustil paľbu.“

Dvaja zranení po nočnej streľbe v bratislavskej Dúbravke zostali po operácii hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), tretieho po ošetrení prepustili domov. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Eva Kliská."Jeden pacient s priestrelom ruky utrpel stredne ťažké zranenie, bol ošetrený a prepustený do domácej liečby, jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu. Ďalší dvaja pacienti utrpeli ťažšie zranenia, obaja sa museli podrobiť operačnému zákroku," priblížila Kliská.Obaja sú podľa jej slov mimo ohrozenia života a pod stálym dohľadom zdravotníkov na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Utrpeli strelné poranenie ramena a lakťu, jeden z týchto pacientov mal okrem strelných rán aj rezné rany v oblasti krku, ktoré mu spôsobil útočník," spresnila.