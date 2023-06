Pripravte sa, že budete šmátrať po ďalších minciach: Od júla bude bratislavská MHD drahšia, skok o 20 %!

BRATISLAVA - Kríza, ktorú prinieslo aktuálne, globálne dianie, inflácia aj zlé výhliadky. To všetko sa zrejme podpísalo na veľmi nepopulárnom kroku vedenia dopravného podniku v hlavnom meste. V rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), kde pôsobia dopravcovia Dopravný podnik Bratislava (DPB), Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko, sa totiž so začiatkom júla zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20 percent. Pre mnohých pôjde o drastické zvýšenie ceny lístkov.

Zdražovanie pri cestovaní MHD oznámili zástupcovia hlavného mesta i Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK.

Zdraženie o 20 percent

Čo to bude znamenať pre bežného človeka v hlavnom meste? Nuž, v praxi sa to premietne do zvýšenia ceny napríklad u polhodinového základného cestovného lístka zo súčasných 0,90 eura na 1,10 eura. Cena ročného predplatného sa potom zvýši z doterajších 199 eur na 239 eur.

Tieto skutočnosti potvrdil na konci dňa aj sám primátor Matúš Vallo. Dvadsať percent, o ktoré sa zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov, podľa neho predstavuje kumulovanú mieru inflácie od roku 2021, teda odkedy sa naposledy cena cestovného lístka upravovala.

Aj pokuty vás vyjdú drahšie

So zmenou cien lístkov sa následne tiež mení aj systém pokút a sankcií. Výška základnej pokuty za cestovanie bez platného lístka bude 110 € + základné cestovné 1,10 € (spolu 111,10 €), pri zaplatení priamo vo vozidle alebo do 10 pracovných dní bude pokuta 80 € + cestovné 1,10 € (spolu 81,10 €).

Elektronické lístky budú v porovnaní s klasickými lacnejšie

Obyvateľov budú určite zaujímať aj konkrétne ceny ďalších taríf, ktoré dopravný podnik ponúka. Nutné je dodať aj to, že elektronické lístky nebudú také drahé, ako klasické v papierovej verzii. Platí tu teda dvojaký cenník.

Museli si vraj vybrať - buď zdražiť lístky, alebo zrušiť niektoré spoje

Pri tzv. päťzónovom základnom cestovnom lístku z Miloslavova je napríklad rozdiel v cene 0,40 eura. Cestujúcim odporúčajú používať elektronické formy cestovných lístkov. Dopravcovia zapojení do IDS BK tvrdia, že dali "prednosť" zvýšeniu cien cestovných lístkov pred inými obmedzeniami v doprave. Tie by napríklad znamenali rušenie niektorých liniek, predlžovanie intervalov spojov, viac prestupovaní či oslabenie údržby vozidiel.

"Za súčasnej situácie nebudeme vedieť garantovať cestujúcim zachovanie kvality, ak sa nič nezmení. Rovnako tak ďalší rozvoj bratislavskej MHD v budúcnosti. Preto pristupujeme k dohode objednávateľov dopravy v Bratislavskom kraji," poznamenal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.