Slovákov ničia neúnosné ceny! Domácnosti musia zvládať najvyššiu infláciu v celej eurozóne: TOTO je dôvod

Rapídny nárast cien v posledných mesiacoch je fenoménom, ktorý sa na Slovensku neobjavil už skoro 20 rokov. Aj keď sa na prelome rokov 2022/23 začala situácia v slovenských obchodoch meniť a inflácia začala mierne klesať, citeľné výsledky sú stále v nedohľadne. Slovensko je jedinou krajinou spomedzi členských krajín eurozóny, ktorej inflácia sa udržala nad dvojcifernej úrovni, informuje portál TvNoviny. Hlavným kameňom úrazu sa stali neúnosne vysoké ceny potravín.

Spomedzi krajín, v ktorých sa platí eurom je Slovensko s úrovňou inflácie 11,3% na neochvejnom prvom mieste. Severné Estónsko, ktoré je druhé v poradí je na inflačnej úrovni 9%. Domáci obchodníci a zákonodarcovia by si mali brať príklad z krajín ako Španielsko a Belgicko, ktorých inflácia neprekročila ani hranicu 2%. Prvotriednym hráčom v boji s infláciou je napokon Luxembursko, ktoré mieru inflácie stlačilo len na jedno percento.

Koho kroky sabotujú znižovanie inflácie? Analytik odpovedá...

Podľa analytika Mariána Búlika je jedným z hlavných dôvodov udržiavania vysokých cien prístup poľnohospodárov. ​„Tí, zrejme aj s potravinármi sčasti využili príležitosť na zvýšenie cien, aby si tak kompenzovali veľmi nízke marže z predchádzajúcich rokov,“ myslí si analytik.

Druhým problémom podľa Bulíka je prenášanie zvýšených nákladov, napr. cien energií, do finálnych cien chleba, mlieka či ďalších výrobkov. Do výšky cien má zasahovať aj sociálne smerovaná politika. „Nedávno sa opäť zvyšovali príplatky, ktoré veľmi zaťažujú sektory, ktoré využívajú prácu v noci, ako sú napríklad pekári,“ priblížil analytik.

Vysoká inflácia tu nebude navždy

Analytička z Wood and Company Eva Sadovská však vidí nádej na pozitívny vývoj. Aj keď sa krajinám s mierou inflácie do dvoch percent tak skoro nepriblížime, očakávať by sme mohli pozitívne zmeny. „Očakávame, že tá magická hranica desiatich percent by mohla byť prekonaná už možno aj počas týchto letných mesiacov,“ myslí si Sadovská.

Pozitívnejšie zmeny by sme však mohli očakávať už o rok, podľa odborníkov by v tom období mohla miera inflácie na Slovensku klesnúť až na 5%.