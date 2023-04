Odborník prípadný výtlak tarabovcov a Tabák v SNS nezatracuje: Prekvapivé porovnanie s Mojsejovej stranou

BRATISLAVA - Niektorí to považujú za bizár, iní zase za potenciálne dostatočný volebný výsledok v predčasných parlamentných voľbách. Hovoríme o možnej kolaborácii medzi nezaradenou poslankyňou Romanou Tabák a spojenectvom Andrej Danko (SNS) - Tomáš Taraba (Život-NS). Ich sily stručne zanalyzoval politológ Michal Cirner, ktorý by rozhodne nepodceňoval možný výtlak.

archívne video

Bol to práve Štefan Kuffa, ktorý už v minulosti priniesol tisíce hlasov OĽaNO aj ĽSNS, pripomína politológ

Cirner by rozhodne nezatracoval možný zisk SNS vo voľbách, ak by ich podporila na kandidátnej listine Romana Tabák. Podobne to vidí aj v prípade kuffovcov. "Práve Kuffovci, respektíve Štefan Kuffa priniesol niekoľko tisíc hlasov OĽaNO, potom ĽSNS a teraz môže aj SNS," pripomína Cirner.

Galéria fotiek (4) Štefan Kuffa

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Pozrite sa na výkon strany Nory Mojsejovej spred 11 rokov, odkazuje Cirner

V kontexte možného príchodu Romany Tabák do tejto politickej "molekuly", ktorú začala SNS formovať má Cirner niekoľko poznámok. Napríklad tú, že popularitu Romany Tabák nemožno podceňovať ani vopred hodnotiť. "Môžeme si myslieť čokoľvek, ale aj poslankyňa Tabak má fanklub, ktorý jej môže zabezpečiť preferenčné hlasy a tým pádom aj voličské hlasy pre SNS. Aj strana Nory Mojsejovej získala vo voľbách okolo 1,5 percenta, čo bolo viac ako získali niektoré reálne politické strany s členskou základňou, agendou a politickou prácou," napísal o Tabák odborník Cirner.

Galéria fotiek (4) Známa podnikateľka Nora Mojsejová to neúspešne skúšala v politike už pred vyše desiatimi rokmi.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Pripomeňme ešte, že Strana slobodné slono Nory Mojsejovej (SSN-NM) získala v roku 2012 v predčasných voľbách 1,22-percentný zisk, čo predstavovalo viac ako 31-tisíc voličských hlasov pre tento subjekt. To ho radilo na 12. miesto spomedzi zvolených strán, a teda logicky, sa do parlamentu nedostala.

Poslankyňa Tabák v spojených voľbách veľa vody nenamútila

Tabák už jedny voľby pod svojou vlastnou hlavičkou absolvovala, a to spojené voľby do VÚC a komunálne voľby. V nich kandidovala na starostku bratislavskej časti Staré Mesto, kde sa jej podarilo uloviť len 216 voličov. To je však len prípad hlavného mesta a nie je isté, koľko podporovateľov má poslankyňa vo zvyšku krajiny.

Tabák sa teda nedostala ani na post miestnej poslankyne, rovnako tak ani na post poslankyne do mestského zastupiteľstva mesta Bratislava.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Romana Tabák

Politológ odhadol, ako bude vyzerať zvyšok kandidátky SNS. "Bude to zmes v štýle OĽaNO akurát okrem konzervativizmu sa do popredia dostane pronárodnosť a proruskosť," predpovedá Cirner.