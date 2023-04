Ďalšie veľké predvolebné spájanie! Andrej Danko oznámil nečakanú vec, SNS posilní známa tvár

BRATISLAVA - Jeden z nich sa už po roku 2020 nedostal do parlamentu, no ten druhý zažil presný opak a prvýkrát zasadol do pléna ako poslanec NR SR. Reč je o predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a nezaradenom poslancovi zo strany Život-NS Tomášovi Tarabovi. Tí svoje politické osudy spájajú do jednej sily a voličom chcú vraj ponúknuť alternatívu. Svoje plány odhalili na tlačovej konferencii.

VIDEO Tlačová konferencia Andreja Danka a Tomáša Tarabu:

Danko s Tarabom rokujú aj s ďalšími stranami

Na úvod Danko privítal tarabovcov na pôde SNS a vystúpil s nimi na spoločnom brífingu. "Je pre mňa veľká česť, že môžem oznámiť, že spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl sa stáva realitou. Spolu s pánom Tarabom rokujeme ešte s niekoľkými politickými stranami a môžem avizovať, že sme dospeli k prieniku," povedal Danko.

"Slovensko je po troch rokoch v hlbokej spoločenskej a sociálnej kríze. Dnes sme v realite, kedy tu máme obrovskú krízu hodnôt," povedal Danko a kritizoval zároveň vypínanie médií, ktoré vo svojom čase odborníci považovali za šíriteľov dezinformácií.

Taraba sa vidí v prvej päťke kandidátky

K spájaniu mal čo povedať aj sám predseda Život-NS Tomáš Taraba. Podľa neho boli občania po voľbách 2020 oklamaní. "V týchto voľbách pôjde o všetko. O to, či tento typ politikov bude pokračovať ďalej, alebo sa vrátime k riadnemu fungovaniu štátu," povedal Taraba. "Chcem poveďakovať Andrejovi Dankovi, že si uvedomil túto historickú zodpovednosť, ktorú strana SNS má," pokračoval.

Ten je rád, že SNS otvorila kandidátku aj osobnostiam z Tarabovej strany. "Táto tlačová konferencia je výsledkom päťmesačných debát, aj keď my dvaja sme sa dohodli naozaj veľmi rýchlo," povedal Taraba. "Lídrom kandidátky bude predseda SNS, pretože my nevytvárame koalíciu, my ideme na ich kandidátku," vysvetlil šéf Život-NS. "Ja som veľmi pozitívne prekvapený z toho, že otázka politických miest nehrala absolútne žiadnu rolu. Bol som milo prekvapený, že osobnosti, ktoré oznámime, nikto z nich sa netlačil, že chcú byť v prvej desiatke alebo dvadsiatke. Za Dankom som prišiel s tým, že my chceme byť na posledných miestach kandidátky, len potom prišiel zase iný kolega, ktorý povedal, že oni by chceli ... Tak môžem teraz povedať, že ja budem v podstate v prvej päťke. Kolega Kuffa bude v prvej dvadsiatke, v prvej desiatke budeme mať ešte jedno miesto," nasvetlil situáciu pred voľbami Taraba.

Fico by mal Romane Tabák kupovať kvety, vyhlásil Danko

Priestorom rezonovali aj otázky, kam sa poberie známa nezaradená poslankyňa Romana Tabák, ktorá má v poslednej dobe k pánovi Tarabovi názorovo veľmi blízko. K tej mal čo povedať aj sám Danko. Rovnako tak sa hovorilo aj o bývalej moderátorke a exposlankyni za Sme rodina Martine Šimkovičovej, ktorú spomenul Taraba. "Robert Fico by mal Romane Tabák kupovať každý týždeň kvety. Keby nebola Romana Tabák, tak je Fico vo väzení. Práve ona rozhodla o tom, že poslanci by nemali byť prenasledovaní, lebo tieto tri roky sme svedkami prenasledovania a teroru," povedal svoj názor Danko s tým, že prenasledovaniu vraj čelili aj jeho blízki. "So ženami vždy opatrne, ale akceptujem aj vyjadrenie pána Tarabu. Aj ja som uviedol, že zatiaľ som ani s jednou z dotyčných dám nerokoval. Obidve poznám. Určite je Romana Tabák väčšia osobnosť ako Cigániková v SaSke. Možno má niekedy mediálne slabosti, ale to som zažil aj ja," zaspomínal si Danko.

Taraba zároveň vyjadril presvedčenie, že na kandidátke SNS by sa mala vyskytnúť aj Tabak či Šimkovičová.